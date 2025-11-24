Ucraina, ecco i punti del piano di pace proposto dall’Europa

Ecco i punti della controproposta europea al piano di pace Usa per l’Ucraina, secondo l’agenzia di stampa Reuters.

1) La sovranità dell’Ucraina deve essere riconfermata.



2) Sarà raggiunto un accordo totale e completo di non aggressione tra Russia, Ucraina e Nato. Tutte le ambiguità degli ultimi trent’anni saranno risolte.



3) Il punto 3 del piano Usa è stato cancellato. La Reuters spiega che in una bozza del piano statunitense c’era scritto: “Ci sarà l’aspettativa che la Russia non invada i suoi vicini e che la Nato non si espanda ancora”.



4) Dopo che un accordo di pace sarà firmato, verrà avviato un dialogo tra Russia e Nato per affrontare tutte le questioni di sicurezza e creare un ambiente di de-escalation che garantisca la sicurezza globale e favorisca opportunità di connettività e di sviluppo economico futuro.



5) L’Ucraina riceverà solide garanzie di sicurezza.



6) In tempo di pace, l’esercito ucraino sarà limitato a 800mila effettivi.



7) L’adesione dell’Ucraina alla Nato dipenderà dal consenso dei membri della nato, che al momento non c’è.



8) La Nato accetta di non dislocare in modo permanente truppe sotto il suo comando in Ucraina in tempo di pace.



9) I caccia della Nato saranno di stanza in Polonia.



10) Garanzia statunitense che rispecchi l’Articolo 5:

- Gli Stati Uniti riceveranno un risarcimento per la garanzia

- Se l'Ucraina invade la Russia, perde la garanzia

- Se la Russia invadesse l'Ucraina, oltre a una robusta risposta militare coordinata, tutte le sanzioni globali verrebbero ripristinate e qualsiasi riconoscimento dei nuovi territori o tutti gli altri benefici derivanti da questo accordo verrebbero ritirati.



11) L'Ucraina ha i requisiti per l'adesione all'Ue e otterrà un accesso preferenziale al mercato europeo a breve termine, mentre questa adesione viene valutata.



12) Un solido pacchetto globale di ricostruzione per l'Ucraina, che include, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

a. Creazione di un fondo per lo sviluppo dell'Ucraina per investire in settori ad alta crescita, tra cui tecnologia, data center e progetti legati all’intelligenza artificiale.

b. Gli Stati Uniti collaboreranno con l'Ucraina per ripristinare, ampliare, modernizzare e gestire congiuntamente le infrastrutture ucraine del gas, inclusi oleodotti e impianti di stoccaggio.

c. Uno sforzo congiunto per riqualificare le aree colpite dalla guerra, ricostruendo, riqualificando e modernizzando città e aree residenziali.

d. Sviluppo delle infrastrutture.

e. Estrazione di minerali e risorse naturali.

f. La Banca Mondiale svilupperà uno speciale pacchetto di finanziamenti per accelerare questi interventi.



13) La Russia sarà progressivamente reintegrata nell’economia globale:

a. L'alleggerimento delle sanzioni sarà discusso e concordato in fasi e caso per caso

b. Gli Stati Uniti stipuleranno un accordo di cooperazione economica a lungo termine per perseguire lo sviluppo reciproco nei settori dell'energia, delle risorse naturali, delle infrastrutture, dell'intelligenza artificiale, dei data center, delle terre rare, dei progetti congiunti nell'Artico, nonché di varie altre opportunità aziendali reciprocamente vantaggiose.

c. La Russia sarà invitata a tornare nel G8.



14) L'Ucraina sarà completamente ricostruita e risarcita economicamente, anche attraverso i beni sovrani russi che rimarranno congelati finché Mosca non compenserà i danni causati all'Ucraina.



15) Sarà istituita una task force congiunta per la sicurezza con la partecipazione di Stati Uniti, Ucraina, Russia ed Europa per promuovere e far rispettare tutte le disposizioni dell’accordo.



16) La Russia sancirà per legge una politica di non aggressione nei confronti dell'Europa e dell'Ucraina.



17) Gli Stati Uniti e la Russia concordano di estendere i trattati sulla non proliferazione e il controllo nucleare, incluso il trattato Fair Start.



18) L'Ucraina accetta di rimanere uno Stato non nucleare ai sensi del Tnp.



19) La centrale nucleare di Zaporizhia verrà riavviata sotto la supervisione dell'Aiea e l'energia prodotta sarà equamente ripartita al 50% tra Russia e Ucraina.



20) L'Ucraina adotterà le norme dell'Ue sulla tolleranza religiosa e sulla tutela delle minoranze linguistiche.



21) Riguardo ai territori, l'Ucraina si impegna a non recuperare il proprio territorio occupato con mezzi militari. I negoziati sugli scambi territoriali inizieranno dalla Linea di Contatto.



22) Una volta concordati i futuri accordi territoriali, sia la Federazione Russa sia l'Ucraina si impegnano a non modificarli con la forza. Eventuali garanzie di sicurezza non saranno applicate in caso di violazione di tale obbligo.



23) La Russia non ostacolerà l'uso del fiume Dnipro da parte dell'Ucraina per scopi commerciali e saranno raggiunti accordi affinché le spedizioni di grano possano circolare liberamente attraverso il Mar Nero.



24) Sarà istituito un comitato umanitario per risolvere le questioni aperte:

a. Tutti i prigionieri e i corpi saranno scambiati secondo il principio del "tutti per tutti".

b. Tutti i detenuti civili e gli ostaggi saranno liberati, compresi i bambini.

c. Sarà avviato un programma di ricongiungimento familiare.

d. Saranno adottate misure per affrontare le sofferenze delle vittime del conflitto.



25) L'Ucraina terrà le elezioni il prima possibile dopo la firma dell'accordo di pace.



26) Saranno adottate misure per far fronte alle sofferenze delle vittime del conflitto.



27) Questo accordo sarà giuridicamente vincolante. La sua attuazione sarà monitorata e garantita da un Consiglio per la Pace, presieduto dal presidente Donald J. Trump. Saranno previste sanzioni in caso di violazione.



28) Dopo che tutte le parti avranno accettato questo memorandum, il cessate il fuoco entrerà immediatamente in vigore non appena entrambe le parti si saranno ritirate dalle posizioni concordate per l'inizio dell'attuazione dell'accordo. Le modalità del cessate il fuoco, incluso il monitoraggio, saranno concordate da entrambe le parti sotto la supervisione degli Stati Uniti.