Ucraina, vertice Usa-Ue-Kiev a Ginevra. Trump apre sul piano. LIVE

Trump: "La mia offerta a Kiev non è definitiva". Senatori americani: "Rubio ci ha detto che è una lista dei desideri russa". Il Dipartimento smentisce. I leader dell'Ue e del G7: "Il piano è una base su cui serve altro lavoro". Il presidente del Consiglio Europeo, Costa, ha invitato i 27 leader dell'Ue a una riunione speciale sull'Ucraina che si terrà lunedì. Il traffico aereo all'aeroporto di Eindhoven è stato sospeso e riaperto dopo l'avvistamento di droni
Dall'ultimatum di Trump a Kiev "prendere o lasciare entro giovedì (giorno del Ringraziamento in Usa) alla riapertura della mediazione diplomatica, con un vertice di domenica nella neutrale Svizzera tra ucraini, americani ed europei. È l'ultimo sviluppo della crisi ucraina, dopo il gelo di Zelensky e la frenata degli alleati europei sul piano di pace in 28 punti avallato dal tycoon. Una svolta confermata anche dall'apparente apertura dello stesso presidente americano.
"La guerra deve finire in un modo o nell'altro", ha detto ai giornalisti prima di andare a giocare a golf. Ma ha risposto "no" quando gli è stato chiesto se questa fosse la sua offerta definitiva a Kiev, lasciando intendere che forse c'è ancora spazio e tempo per limare l'accordo. Il suo commento arriva mentre l'Ucraina e gli alleati europei di Washington affermano che il piano di pace può essere una base per i colloqui, ma necessita di "ulteriore lavoro". La nuova sfida esistenziale per Kiev e il Vecchio Continente passa in queste ore per Ginevra, dove una nutrita delegazione ucraina guidata da Andriy Yermak incontrerà l'inviato Usa Steve Witkoff e il segretario di Stato Marco Rubio. Ma alcuni senatori Usa hanno dichiarato che Rubio avrebbe detto loro che il piano di pace sull'Ucraina promosso da Trump non sarebbe la posizione ufficiale degli Stati Uniti. Rubio li avrebbe chiamati affermando che il piano in 28 punti è una "lista dei desideri russa". "Palesemente falso - la replica del Dipartimento di Stato - Come il segretario Rubio e l'intera amministrazione hanno costantemente affermato, questo piano è stato redatto dagli Stati Uniti, con contributi sia dai russi che dagli ucraini".
Il presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa ha invitato tutti i 27 leader dell'Ue a una riunione speciale sull'Ucraina, che si terrà lunedì a margine del vertice tra l'Unione europea e l'Unione africana. Lo ha annunciato sui social.
Il traffico aereo civile e militare all'aeroporto di Eindhoven nei Paesi Bassi è stato sospeso e successivamente riaperto dopo che sono stati avvisati diversi droni.
L’Italia guida la linea più netta al G20: la via americana resti la base su cui lavorare. Roma teme che nelle capitali europee maturino ipotesi parallele proprio nell’unico momento in cui si apre una vera finestra negoziale.
Mosca, intercettati e distrutti 75 droni nella notte
La contraerea russa ha intercettato e abbattuto 75 droni ucraini nella notte, circa la metà dei quali sul Mar Nero. Lo riferisce il ministero della Difesa russo.
Il piano di pace di Donald Trump per mettere fine alla guerra in Ucraina rischia di vanificare tutti gli sforzi fatti da Kiev per non soccombere a Mosca dal 24 febbraio 2022 – data di inizio dell’invasione russa – a oggi, allontanando la “pace dignitosa” a cui più volte negli anni ha fatto riferimento il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.
Ed è anche per questo che l’Europa proverà in tutti i modi a intervenire per modificare i passaggi più critici, da una futura eventuale riabilitazione diplomatica di Vladimir Putin, su cui pende ancora un mandato di arresto della Corte penale internazionale, ai territori che Kiev dovrebbe lasciare a Mosca.
Media, Kellogg: "Le elezioni in Ucraina sono necessarie"
Le elezioni in Ucraina sono un processo obbligatorio, ha dichiarato l'inviato speciale del presidente degli Stati Uniti per l'Ucraina, Keith Kellogg, in un'intervista a Fox News riportata dall'agenzia russa Tass. "C'è questo punto nel piano, che ritengo importante, che ci saranno le elezioni - le parole di Kellogg secondo Tass - Il piano afferma chiaramente che l'Ucraina deve indire le elezioni entro 100 giorni. Probabilmente si può arrivare a questo risultato in circa 90 giorni, in base alle persone con cui ho parlato, ma sarà un processo interessante. Credo che abbiano bisogno di elezioni che rassicurino la gente, rassicurino anche il mondo libero, ma questa è una delle clausole del piano", ha affermato l'inviato speciale. Gli Stati Uniti potrebbero spingere l'Ucraina a concessioni territoriali in cambio di garanzie di sicurezza, ha aggiunto Kellogg.
Oggi a Ginevra i colloqui Ue-Usa e Ucraina sulla proposta statunitense per la pace in Ucraina. Trump apre alla trattativa: "La mia offerta - dice il presidente - non è definitiva". Ma alcuni senatori Usa affermano che per il segretario di Stato Rubio il piano è "una lista dei desideri russa", avrebbe detto loro. A stretto giro la smentita del Dipartimento di Stato: "Falso, questo piano è stato redatto dagli Stati Uniti, con contributi sia dai russi che dagli ucraini". Kellogg a Fox News: "Zelensky potrebbe andare negli Usa a discuterne". Intanto i leader europei, che il presidente del Consiglio Europeo Costa riunirà domani a Luanda, giudicano i punti fissati dagli Usa "una base su cui serve altro lavoro". "L'Italia è pronta a collaborare con Ue e Usa per una pace giusta", dice la premier Meloni. Zelensky intanto nomina il fedelissimo Andriy Yermak a capo del team per le consultazioni. Ieri sera droni sull'aeroporto di Eindhoven: stop ai voli.
Kiev, attacco con droni russi a Dnipro, si temono vittime
Un attacco con droni nemici ha colpito in serata la città ucraina di Dnipro. Si temono vittime. Lo riferisce il capo dell'amministrazione locale, Vladyslav Haivanenko secondo il quale sono scoppiati incendi in un palazzo e in un'abitazione privata. Lo scrive l'Ukrainska Pravda.
Senatori Usa:"Per Rubio piano pace è lista desideri russa"
Alcuni senatori Usa hanno dichiarato Marco Rubio ha detto loro che il piano di pace sull'Ucraina promosso da Trump non è la posizione ufficiale degli Stati Uniti, ma delinea invece le richieste russe. I senatori hanno riferito che Rubio li ha chiamati sabato affermando che il piano in 28 punti è una "lista dei desideri russa". "Il segretario Rubio ci ha effettivamente telefonato questo pomeriggio. Credo che ci abbia chiarito che siamo i destinatari di una proposta che è stata consegnata a uno dei nostri rappresentanti. Non è una nostra raccomandazione. Non è il nostro piano di pace", ha detto il senatore repubblicano Mike Rounds.
Dipartimento di Stato Usa: "Piano pace per Kiev redatto"
Il Dipartimento di Stato assicura che il piano in 28 punti per porre fine al conflitto in Ucraina non è una "lista dei desideri" redatta dal Cremlino, smentendo le affermazioni di un gruppo di senatori Usa, secondo cui il segretario di stato Marco Rubio li ha chiamati informandoli che Donald Trump stava spingendo una "lista dei desideri russa". "Questo è palesemente falso," ha scritto su X il portavoce di Foggy Bottom Tommy Pigott. "Come il segretario Rubio e l'intera amministrazione hanno costantemente affermato, questo piano è stato redatto dagli Stati Uniti, con contributi sia dai russi che dagli ucraini", ha aggiunto.