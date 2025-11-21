Guerra in Ucraina, che cosa prevede il piano di pace di Trump

"Dall'inizio di quest'anno, noi in Ucraina abbiamo sostenuto ogni passo decisivo" per raggiungere la pace e abbiamo sostenuto "la leadership del presidente degli Stati Uniti" e "ogni proposta forte e giusta volta a porre fine a questa guerra" e "solo il presidente Trump e gli Stati Uniti hanno il potere sufficiente per porre fine a questa guerra", ha scritto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky su X. Zelensky, inoltre, ha detto di essere "grato al presidente Erdogan per la visita e per la nostra conversazione" e di apprezzare "molto il coinvolgimento della Turchia nel lavoro diplomatico e tutti i suoi sforzi". Con Erdogan "abbiamo discusso in dettaglio i modi concreti per porre fine alla guerra in modo affidabile e dignitoso". Per il presidente ucraino il fattore "più importante per fermare lo spargimento di sangue e raggiungere una pace duratura è che lavoriamo in stretta collaborazione con tutti i partner e che la leadership americana rimanga efficace, forte e ci avvicini a una pace che duri e garantisca la sicurezza delle persone".

