Guerra in Ucraina, che cosa prevede il piano di pace di Trump

Ucraina, piano di Trump per la pace: dai territori ceduti a Mosca alle garanzie per Kiev
Un piano in 28 punti per arrivare alla pace tra Russia e Ucraina, con Kiev che cederebbe terreno a Mosca in cambio di garanzie di sicurezza da parte degli Stati Uniti contro future aggressioni. Ci sarebbe questo al centro del piano di pace di Donald Trump per porre fine al conflitto scoppiato con l’invasione su larga scala del 24 febbraio 2022.
I punti cardine sono: la centrale nucleare di Zaporizhzhia commissionata dall'Aiea, la rinuncia per sempre dell'Ucraina alla Nato e un patto di non aggressione tra Kiev, la Russia e l'Europa, la cessione del Donbass alla Russia e la riduzione dell'esercito ucraino a 600.000 unità, che la Casa Bianca ha definito "in evoluzione" e su cui adesso emergono ulteriori dettagli.
Cosa prevede il piano di pace di Trump
A rivelare per primo dell'esistenza del piano è stata la testata Axios, citando una fonte dell'amministrazione americana informata sul dossier. La convinzione della Casa Bianca, ha detto, è che l'Ucraina perderebbe comunque quelle porzioni di territorio che dovrebbe cedere alla Russia e che quindi sia "interesse di Kiev raggiungere un accordo adesso". I 28 punti del piano darebbero alla Russia il pieno controllo delle regioni di Luhansk e Donetsk, che insieme formano il Donbass. L’Ucraina dovrebbe quindi cedere terreno, poiché in questo momento controlla ancora il 12% di quelle zone. Ciononostante, sebbene le aree passerebbero sotto il controllo di Mosca, secondo il piano sarebbero considerate una zona smilitarizzata nella quale Mosca non potrebbe dispiegare proprie truppe. Sempre secondo quanto riferito da Axios, nelle altre due regioni di Kherson e Zaporizhzhia le attuali linee di controllo rimarrebbero per lo più congelate, con la Russia che restituirebbe alcuni territori dopo una negoziazione.
Il riconoscimento di Crimea e Donbass russi
Crimea, Luhansk e Donetsk saranno riconosciute come territori russi de facto, anche dagli Stati Uniti. Kherson e Zaporizhzhia saranno congelate lungo la linea di contatto, costituendo di fatto un riconoscimento de facto lungo tale linea. La Russia rinuncerà' ai restanti territori sotto il suo controllo al di fuori delle cinque regioni. Le forze ucraine si ritireranno dall'attuale controllo della regione di Donetsk, che verrà quindi utilizzata per creare una zona cuscinetto. Dopo aver concordato le future disposizioni territoriali, la Federazione Russa e l'Ucraina si impegnano a non modificare tali disposizioni con la forza. In caso di violazione di tale impegno non si applicherà alcuna garanzia di sicurezza. La Russia non impedirà all'Ucraina di utilizzare il Dnepr per scopi commerciali e saranno conclusi accordi sul libero trasporto di cereali attraverso il Mar Nero.
Media: "Mosca pagherà affitto per controllo Donbass"
Secondo il Telegraph, la Russia dovrebbe comunque pagare una sorta di "affitto" per il controllo del Donbass orientale. Funzionari a conoscenza dell'accordo hanno dichiarato alla testata che "in base all'accordo dell'amministrazione Trump, Kiev cederebbe il controllo del Donbass orientale, ma ne manterrebbe la proprietà legale" e che Mosca "pagherebbe una rendita non rivelata per il controllo di fatto della regione". Una soluzione simile non è nuova alla geopolitica: il piano di "affitto di terreni" di Trump - scrive sempre il Telegraph - rientra nel modello di accordi commerciali utilizzati per sostenere gli accordi di pace. "Il Donbass è ricco di minerali. In cambio di questo territorio, Mosca può pagare una tassa fondiaria per compensare le perdite finanziarie subite dall'Ucraina a causa della perdita di accesso alle sue terre", si legge nella pubblicazione.
La sovranità ucraina
Al punto numero uno c'è la sovranità dell'Ucraina, una condizione imprescindibile per Zelensky, come le garanzie di sicurezza per il suo Paese da parte degli Stati Uniti, stabilite dal punto numero cinque ma senza dettagli. Non è chiaro in cosa consisterebbero le garanzie di sicurezza della Casa Bianca, oltre alla promessa di difendere Kiev da ulteriori aggressioni russe. Inoltre sembra che il Qatar e la Turchia siano coinvolti nella stesura del nuovo piano di Trump e nel sostenere gli sforzi di mediazione degli Stati Uniti: un funzionario di Doha avrebbe partecipato ai colloqui tra l'inviato della Casa Bianca Steve Witkoff e il consigliere per la sicurezza nazionale ucraino Rustem Umerov lo scorso fine settimana.
Il patto di non aggressione
Il piano di Washington prevede, inoltre, un patto di non aggressione tra Russia, Ucraina ed Europa e sottolinea che tutte le ambiguità degli ultimi 30 anni saranno considerate risolte". Non solo, Mosca dovrà sancire per legge la sua politica di non aggressione nei confronti dell'Europa e dell'Ucraina. Si afferma anche che "ci si aspetta" che la Russia non invaderà i Paesi vicini e che la Nato non si espanderà ulteriormente. A garanzia di tutto questo si terrà un dialogo tra Mosca e l'Alleanza Atlantica con la mediazione degli Stati Uniti, "per risolvere tutte le questioni di sicurezza e creare le condizioni per una de-escalation al fine di garantire la sicurezza globale e aumentare le opportunità di cooperazione e di futuro sviluppo economico".
Niente Nato per Kiev
A proposito di Nato, l'Ucraina dovrà accettare di sancire nella propria Costituzione che non vi aderirà mai e l'Alleanza dovrà inserire nel proprio statuto che Kiev non sarà ammessa in futuro. Diversa l'adesione all'Unione europea alla quale il Paese di Zelensky potrà appartenere. Durante il processo, inoltre, sarà concesso a Kiev un accesso preferenziale a breve termine al mercato europeo.
Jet europei in Polonia e ricostruzione
La Nato accetterà di non dislocare truppe in Ucraina. Saranno, invece, stanziati jet europei in Polonia a protezione di Kiev. Per quanto riguarda la ricostruzione, sarà creato un Fondo di Sviluppo per l'Ucraina per investire in settori in rapida crescita, tra cui tecnologia, data center e intelligenza artificiale.
Energia e asset
Gli Stati Uniti coopereranno per ricostruire, sviluppare, modernizzare e gestire congiuntamente le infrastrutture del gas ucraino, compresi gasdotti e impianti di stoccaggio. Saranno investiti 100 miliardi di dollari di asset russi congelati e Washington riceverà il 50% dei profitti derivanti da questa iniziativa. L'Europa aggiungerà 100 miliardi di dollari e la parte rimanente dei fondi russi congelati sarà investita in un accordo separato tra Stati Uniti e Russia.
Il nucleare
Mosca sarà reinvitata a fare parte del G8 e dovrà accettare di estendere la validità dei trattati sulla non proliferazione e il controllo delle armi nucleari, incluso lo START I. Anche l'Ucraina deve accettare di essere uno Stato non nucleare in conformità con il Trattato di non proliferazione. La centrale di Zaporizhzhia sarà avviata sotto la supervisione dell'AIEA e l'elettricità prodotta sarà distribuita equamente tra Russia e Ucraina.
Amnistia e nuove elezioni
Infine, a tutte le parti coinvolte nel conflitto sarà concessa un'amnistia, il che vuol dire che la Russia non potrà essere perseguita per crimini di guerra come chiesto da più parti. Entro 100 giorni dall'accordo l'Ucraina dovrà tenere nuove elezioni, una condizione che Zelensky aveva accettato a patto di un cessate-il-fuoco totale.
La posizione dell’Ucraina sul piano
Intervistato da Sky News Uk, Oleksandr Merezhko, presidente della commissione Esteri del Parlamento ucraino, ha definito il piano di Trump come "il più stravagante che si sia mai visto". Ha ammesso di non conoscerne "i dettagli", ma è stato comunque categorico: "Mi sembra un piano assolutamente irrealistico e che oltrepassa chiaramente le linee rosse ucraine", ha tagliato corto, evocando addirittura un paragone storico con lo scenario "molto pericoloso" dell'appeasement rispetto alle mire della Germania nazista sulla Cecoslovacchia. In generale sulla posizione di Kiev non c’è chiarezza: una fonte con conoscenza diretta del piano ha affermato che Umerov è stato incaricato da Zelensky di negoziare con Witkoff, che molti dei suoi commenti sono stati incorporati nel testo del piano e che durante i colloqui sono stati concordati molti punti. È però diversa la versione del funzionario ucraino sentito da Axios, secondo cui il consigliere per la Sicurezza non ha accettato i termini durante l'incontro: Kiev infatti si opporrebbe a molte condizioni.
Saltato il vertice con Zelensky
A certificare la tensione sull’intera situazione è l’incontro che era previsto ieri ad Ankara tra Zelensky e l'inviato americano: come rivelato da una fonte dell'amministrazione di Washington, il vertice è saltato quando è emerso che il presidente ucraino stava facendo marcia indietro rispetto agli accordi raggiunti con Umerov, e non era interessato a discutere il piano di Trump. Zelensky si è invece recato ad Ankara con un altro piano elaborato con i partner europei, che la Russia non accetterà mai, ha affermato il funzionario statunitense.
La posizione del Cremlino
"Ora aspetteremo. La palla è nel campo di Zelensky", ha affermato il funzionario statunitense, secondo cui il presidente ucraino se lo desidera può andare a Washington per discutere il nuovo piano degli Stati Uniti. Da parte sua Trump ha fatto sapere, durante il Forum economico Usa-Arabia Saudita a Washington, di aver detto a Vladimir Putin di "fargli risolvere la sua cavolo di guerra": l’occasione sarebbe stata una telefonata del leader del Cremlino dopo l'accordo di pace tra Armenia e Azerbaigian. Il Cremlino invece si è detto disposto a proseguire il processo di Istanbul: "Mosca è aperta a continuare, è aperta ai negoziati. La pausa che si è verificata è, in realtà, dovuta alla riluttanza del regime di Kiev a proseguire questo dialogo", ha detto Dmitrij Peskov. Riguardo poi a un nuovo vertice Putin-Trump, Peskov ha detto che "è possibile, se necessario, organizzare immediatamente una conversazione telefonica tra i 2 leader. Ma al momento il lavoro che deve precedere il vertice non è ancora stato fatto".
Zelensky: "Solo Trump ha il potere di fermare la guerra"
"Dall'inizio di quest'anno, noi in Ucraina abbiamo sostenuto ogni passo decisivo" per raggiungere la pace e abbiamo sostenuto "la leadership del presidente degli Stati Uniti" e "ogni proposta forte e giusta volta a porre fine a questa guerra" e "solo il presidente Trump e gli Stati Uniti hanno il potere sufficiente per porre fine a questa guerra", ha scritto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky su X. Zelensky, inoltre, ha detto di essere "grato al presidente Erdogan per la visita e per la nostra conversazione" e di apprezzare "molto il coinvolgimento della Turchia nel lavoro diplomatico e tutti i suoi sforzi". Con Erdogan "abbiamo discusso in dettaglio i modi concreti per porre fine alla guerra in modo affidabile e dignitoso". Per il presidente ucraino il fattore "più importante per fermare lo spargimento di sangue e raggiungere una pace duratura è che lavoriamo in stretta collaborazione con tutti i partner e che la leadership americana rimanga efficace, forte e ci avvicini a una pace che duri e garantisca la sicurezza delle persone".
