Guerra Ucraina, piano di pace di Usa e Russia. Mosca: "Nessuna novità"

Guerra Ucraina, piano pace di Usa e Russia in 28 punti. Mosca smentisce: "Nessuna novità"Mondo
Introduzione
Come riporta il sito web statunitense Axios, citando diverse fonti, l'amministrazione Usa guidata da Donald Trump avrebbe collaborato segretamente con la Russia per arrivare alla stesura di un nuovo piano per porre fine alla guerra in Ucraina. Il piano sarebbe in 28 punti e si ispirerebbe a quello per il cessate il fuoco a Gaza tra Israele e Hamas.
Il Cremlino, però, smentisce: "Ci sono state discussioni ad Anchorage, e oltre a quanto discusso ad Anchorage, non ci sono novità", ha dichiarato il portavoce di Vladimir Putin, Dmitry Peskov
Quello che devi sapere
In cosa consiste il piano
Ma in cosa consisterebbe la proposta oggetto di discussione tra le parti? Il piano si articolerebbe attorno a quattro capitoli fondamentali:
- le condizioni per un possibile accordo in Ucraina,
- il rafforzamento dell’architettura di sicurezza del continente europeo,
- un insieme di tutele strategiche e, infine,
- la definizione dei rapporti che Washington intende intrattenere in futuro con Mosca e Kiev.
Questo schema negoziale, ancora in fase di stesura, viene preparato dagli apparati statunitensi affinché possa essere valutato prima del prossimo faccia a faccia tra Donald Trump e Vladimir Putin, un incontro programmato originariamente a Budapest ma al momento congelato.
Per approfondire: Ucraina, vasto attacco di droni russi: nove morti e morte regioni rimaste al buio. LIVE
Il lavoro di Witkoff e Dimitriev
Alla base dell’iniziativa ci sono le conversazioni avute in agosto dai due leader durante la loro tappa in Alaska, colloqui che avevano l’obiettivo di elaborare un quadro politico capace di rilanciare le relazioni russo-americane e di affrontare le richieste avanzate dal Cremlino in tema di sicurezza. Parallelamente, il negoziatore di Trump per il Medio Oriente, Steve Witkoff, sta collaborando in maniera costante con il rappresentante russo Kirill Dmitriev, figura che ha avuto un ruolo di primo piano nei tentativi diplomatici legati al dossier ucraino. Dmitriev ha riferito di aver trascorso tre giornate a Miami, alla fine di ottobre, insieme a Witkoff per mettere nero su bianco le linee principali del progetto, sostenendo che Mosca considera finalmente “presa in considerazione” la propria prospettiva, anche grazie alla maggiore leva ottenuta sul terreno militare. Witkoff, che avrebbe dovuto incontrare Volodymyr Zelensky ma ha poi posticipato la trasferta, ha comunque illustrato il contenuto della bozza al capo della sicurezza nazionale ucraina, Rustem Umerov.
Per approfondire: Romania, incursione di droni nello spazio aereo: decollano i jet militari
Delegazione Usa in viaggio verso Kiev
Come scrivono Politico e il Wall Street Journal, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha inviato una delegazione di alto livello del Pentagono a Kiev per avviare dei colloqui su un possibile cessate il fuoco tra Ucraina e Russia. Per il Wsj, riportato da Ukrainska Pravda, il segretario dell'Esercito degli Stati Uniti Dan Driscoll, con due generali dell'esercito Usa, incontrerà il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e altri funzionari, nonché alti rappresentanti militari e dell'industria. Driscoll prevederebbe inoltre di incontrare in seguito anche funzionari russi.
Una visita in un momento delicato
Secondo Politico, la visita giunge in un momento in cui la Russia ha intensificato la sua campagna di missili e droni contro obiettivi civili in Ucraina, con gli alleati occidentali che si stanno affrettando a trovare nuovi modi per continuare a fornire armi all'Ucraina in difficoltà. A prima vista, spiega Politico, la scelta di inviare Driscoll a Kiev per una delicata missione di pace potrebbe sembrare insolita, ma il veterano dell'Esercito e amico del vicepresidente J.D. Vance è emerso di recente come una figura di spicco al Pentagono e potrebbe ora ricoprire un ruolo più importante.
Per approfondire: Guerra Ucraina Russia, allarmi anti-aereo a Kiev. Mosca prosegue avanzata a Pokrovsk