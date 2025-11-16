Allarmi anti-aereo a Kiev. Russia prosegue avanzata a Pokrovsk. LIVE

Guerra Ucraina Russia, allarmi anti-aereo a Kiev. Mosca prosegue avanzata a Pokrovsk. LIVE
Il consiglio comunale della capitale ucraina che ha rivolto un appello alla popolazione: "recarsi immediatamente nei rifugi della protezione civile". Zelensky ha annunciato che l'Ucraina sta avviando un completo riassetto delle sue principali aziende energetiche statali. Droni ucraini hanno attaccato edifici residenziali in diversi quartieri della città russa di Volgograd
Sono state attivate le sirene antiaeree a Kiev. Lo ha comunicato in un post sul suo canale Telegram, il portale del consiglio comunale della capitale ucraina che ha rivolto un appello alla popolazione: "recarsi immediatamente nei rifugi della protezione civile". Zelensky ha annunciato che l'Ucraina sta avviando un completo riassetto delle sue principali aziende energetiche statali dopo il più grande scandalo di corruzione del mandato del presidente ucraino, che ha coinvolto alti funzionari arricchitisi con tangenti da parte di appaltatori di aziende energetiche statali. Droni ucraini hanno attaccato edifici residenziali in diversi quartieri della città russa di Volgograd e tre persone sono rimaste ferite. A seguito dell'attacco è scoppiato un incendio in un condominio.
Ucraina, triplicati attacchi contro treni, 800 da inizio anno
In Ucraina da luglio sono triplicati gli attacchi russi contro i treni che hanno gia' superato quota 800 da inizio anno con danni che sfiorano i 900 milioni di euro: lo ha riferito il viceministro per le Infrastrutture, Oleksii Kuleba, citato dal Guardian. "Colpiscono i treni cercando di uccidere i macchinisti", ha denunciato il viceminisro, "in un Paese grande come l'Ucraina i trasporti ferroviari sono cruciali. Sui treni viaggia il 63% delle merci, compreso, il grano, e il 37% del traffico delle persone, oltre agli aiuti militari dai Paesi alleati".
Mosca, telefonata Putin-Netanyahu, al centro Gaza e Iran
Colloquio telefonico tra Vladimir Putin e Benjamin Netanyahu. Ne dà notizia il ministero degli Esteri di Mosca, secondo cui il presidente russo ed il premier israeliano hanno avuto "un approfondito scambio di opinioni sulla situazione in Medio Oriente, compresi i recenti sviluppi nella Striscia di Gaza alla luce dell'accordo sul cessate il fuoco e sullo scambio di persone detenute attualmente in fase di attuazione, la situazione relativa al programma nucleare iraniano e le questioni relative alla promozione di un'ulteriore stabilizzazione in Siria". Il colloquio telefonico è stato confermato dall'ufficio di Netanyahu, precisando che è avvenuto su "iniziativa del presidente Putin" e che è avvenuto nell'ambito di "una serie di conversazioni precedenti recenti" del premier israeliano per "parlare di questioni regionali".
Kiev annuncia nuovo scambio prigionieri con Mosca, 1.200 per parte
Kiev annuncia un nuovo scambio di prigionieri con la Russia. 1.200 per parte. "Su ordine del presidente ucraino, ho recentemente mantenuto i contatti con la mediazione di Turchia e negli Emirati Arabi Uniti per la ripresa del processo di scambio e il rilascio dei nostri cittadini detenuti dalla Russia”, ha spiegato il segretario del Consiglio di sicurezza nazionale e difesa, Rustem Umerov, in un messaggio pubblicato sul suo account Telegram. A seguito di queste trattative, Mosca e Kiev hanno concordato l'attivazione degli accordi di Istanbul: "Si tratta della liberazione di 1.200 ucraini". "Stiamo lavorando senza sosta affinché gli ucraini che devono tornare dalla prigionia possano festeggiare il Capodanno e il Natale a casa", ha detto ancora Umerov, che ha discusso con il primo ministro del Qatar, Mohamed bin Abdulrahman al Thani, la questione della restituzione dei minori ucraini deportati in Russia.
Kiev attaccata raffineria russa vicino a Mosca
L'esercito ucraino ha reso noto sui social di aver attaccato una raffineria russa vicino a Mosca, nell'oblast di Riazan, "nell'ambito degli sforzi per ridurre la capacita' del nemico di lanciare missili e bombe". Il governo dell'oblast ha dichiarato su Telegram che la difesa aerea russa ha abbattuto 25 droni di Kiev e i detriti hanno causato un incendio nei locali di un'impresa, senza causare feriti.
Zelensky avvia riassetto delle aziende energetiche
Il presidente Volodymyr Zelensky ha annunciato che l'Ucraina sta avviando un completo riassetto delle sue principali aziende energetiche statali, che prevede revisioni gestionali e audit finanziari approfonditi. Lo riporta il Kyiv Independent. L'annuncio arriva nel mezzo del più grande scandalo di corruzione del mandato di Zelensky, che ha coinvolto alti funzionari arricchitisi con tangenti da parte di appaltatori di aziende energetiche statali. Il presidente ha annunciato che il governo ha concordato un piano graduale per riformare le aziende energetiche pubbliche ucraine, tra cui Energoatom, Naftogaz, Ukrhydroenergo e il gestore del sistema di trasmissione del gas dell'Ucraina. "Stiamo avviando un rilancio delle principali imprese statali che operano nel settore energetico", ha affermato Zelensky aggiungendo che è necessario formare rapidamente nuovi consigli di sorveglianza e dirigenti, e che devono essere lanciati senza indugio i concorsi per i nuovi CEO.
Attacchi russi sui veicoli che cercano di entrare a Kupyansk
Negli ultimi giorni, le unità di droni del gruppo tattico russo Ovest hanno utilizzato munizioni vaganti per distruggere decine di veicoli che tentavano di consegnare personale, munizioni e cibo a Kupyansk, ha dichiarato il Ministero della Difesa russo. "I militari delle unità di droni del gruppo tattico Ovest stanno sventando i tentativi dei militanti ucraini di consegnare personale, munizioni ed equipaggiamento alle forze bloccate in direzione di Kupyansk", ha affermato il Ministero. "Gli operatori di droni FPV stanno effettuando attacchi di precisione contro le automobili dei militanti ucraini che stanno cercando di penetrare nella città di Kupyansk", ha aggiunto.
