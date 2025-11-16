Allarmi anti-aereo a Kiev. Russia prosegue avanzata a Pokrovsk. LIVE

Il presidente Volodymyr Zelensky ha annunciato che l'Ucraina sta avviando un completo riassetto delle sue principali aziende energetiche statali, che prevede revisioni gestionali e audit finanziari approfonditi. Lo riporta il Kyiv Independent. L'annuncio arriva nel mezzo del più grande scandalo di corruzione del mandato di Zelensky, che ha coinvolto alti funzionari arricchitisi con tangenti da parte di appaltatori di aziende energetiche statali. Il presidente ha annunciato che il governo ha concordato un piano graduale per riformare le aziende energetiche pubbliche ucraine, tra cui Energoatom, Naftogaz, Ukrhydroenergo e il gestore del sistema di trasmissione del gas dell'Ucraina. "Stiamo avviando un rilancio delle principali imprese statali che operano nel settore energetico", ha affermato Zelensky aggiungendo che è necessario formare rapidamente nuovi consigli di sorveglianza e dirigenti, e che devono essere lanciati senza indugio i concorsi per i nuovi CEO.