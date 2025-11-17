Ucraina, Zelensky a Parigi per "storica intesa" su difesa aerea. LIVE

Guerra Ucraina, Zelensky a Parigi per "storica intesa" con Macron su difesa aerea. LIVE
La visita fa parte di un breve tour degli alleati occidentali che ha visto il presidente ucraino siglare un accordo energetico con la Grecia domenica e includerà una visita in Spagna domani. È di almeno tre morti e dieci feriti il bilancio di un attacco russo che stanotte ha colpito Balakliya, nella regione ucraina orientale di Kharkiv. "La guerra d'aggressione è sempre un crimine e chi colpisce i civili non può restare impunito": così ieri Mattarella al Bundestag
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky visita Parigi in un nuovo tentativo di assicurarsi armi per difendere il suo paese dagli attacchi missilistici e droni russi sempre più letali. La visita di Zelensky fa parte di un breve tour dei suoi alleati occidentali che lo ha visto siglare un accordo energetico con la Grecia domenica e includerà una visita in Spagna domani.
È di almeno tre morti e dieci feriti il bilancio di un attacco russo che stanotte ha colpito Balakliya, nella regione ucraina orientale di Kharkiv. Mosca afferma che 36 droni ucraini sono stati abbattuti stanotte sul territorio russo.
"La guerra d'aggressione è sempre un crimine e chi colpisce i civili non può restare impunito, da Kiev a Gaza": così ieri Mattarella al Bundestag. Il governo italiano lavora al decreto per il nuovo pacchetto d'aiuti militari a Kiev: Salvini frena sull'ipotesi di una norma trimestrale.
Mosca, distrutti 36 droni di Kiev nella notte
La contraerea russa nella notte ha distrutto 36 droni lanciati dall'Ucraina. Lo riferisce il ministero della Difesa di Mosca.
Raid russo nella regione di Kharkiv, 3 morti e 10 feriti
"Il nemico ha effettuato due attacchi missilistici sul centro di Balakliya. Gli impatti si sono verificati vicino a dei condomini", ha scritto su Telegram il capo dell'Amministrazione militare della città Vitalii Karabanov. Tra i feriti risultano anche tre bambini, viene specificato. "Purtroppo, continuano ad arrivare chiamate su possibili ulteriori vittime", ha aggiunto Karabanov.
Trump, verso una legge per sanzionare paesi in affari con Russia
Il presidente americano Donald Trump ha dichiarato che i repubblicani stanno lavorando a una legge che imporrà sanzioni a qualsiasi Paese che faccia affari con la Russia, e ha affermato che l'Iran potrebbe essere aggiunto a questa lista. Lo riportano i media Usa. "Come sapete, l'ho suggerito io, quindi qualsiasi Paese che faccia affari con la Russia sarà sanzionato severamente", ha detto Trump ieri ai giornalisti. "Potrebbero aggiungere anche l'Iran", ha specificato il leader americano.
Mosca, 36 droni ucraini abbattuti stanotte sulle regioni russe
Mosca afferma che 36 droni ucraini sono stati abbattuti stanotte sul territorio russo. Lo riporta l'agenzia di stampa Tass, citando il Ministero della Difesa.
Kiev, "i russi hanno lanciato droni in 5 regioni ucraine"
"La Russia ha nuovamente lanciato un attacco con droni contro l'Ucraina. L'esercito ne ha già rilevato la presenza in diverse regioni". Lo ha riferito Rbc-Ucraina citando l'aeronautica militare ucraina. Secondo i dati militari, droni russi sono stati avvistati per tutto il giorno nell'Ucraina settentrionale, orientale e meridionale, mentre in serata l'aeronautica li ha avvistati in cinque regioni.
Ucraina, Cremlino: "Comunicazioni Usa-Russia continuano"
Le comunicazioni tra Stati Uniti e Russia "continuano, stiamo parlando in modo proattivo dell'accordo per l'Ucraina". Lo ha assicurato il consigliere per la politica estera del Cremlino, Yuri Ushakov, secondo cui "se un'intesa di principio viene raggiunta da Mosca e Washington sull'incontro tra i leader in un certo luogo, allora molte difficoltà tecniche e politiche andranno in secondo piano".
Botta e risposta Crosetto-Borghi su invio armi a Kiev
Botta e risposta su X tra Claudio Borghi e Guido Crosetto sul tema delle armi all'Ucraina. Al senatore leghista che in un post ha domandato "Ma se per caso gli Usa attaccassero il Venezuela che facciamo? Mandiamo 12 pacchetti di armi a Maduro?", il ministro della Difesa ha risposto: "No, puoi stare tranquillo Claudio, anche perché non hanno mai invaso una nazione per occuparne stabilmente il territorio con la scusa che alcuni parlassero inglese". "E' solo una tra le tante differenze con la Russia", ha sottolineato Crosetto. Che ha poi aggiunto polemicamente: "Un’altra è il fatto che post come i tuoi, fatti in Russia in dissenso da Putin, non sarebbero possibili mentre in Usa, come in Italia, sono benvenuti anche quando dicono cose diverse ed anche opposte".
