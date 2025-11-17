Ucraina, Zelensky a Parigi per "storica intesa" su difesa aerea. LIVE

Botta e risposta su X tra Claudio Borghi e Guido Crosetto sul tema delle armi all'Ucraina. Al senatore leghista che in un post ha domandato "Ma se per caso gli Usa attaccassero il Venezuela che facciamo? Mandiamo 12 pacchetti di armi a Maduro?", il ministro della Difesa ha risposto: "No, puoi stare tranquillo Claudio, anche perché non hanno mai invaso una nazione per occuparne stabilmente il territorio con la scusa che alcuni parlassero inglese". "E' solo una tra le tante differenze con la Russia", ha sottolineato Crosetto. Che ha poi aggiunto polemicamente: "Un’altra è il fatto che post come i tuoi, fatti in Russia in dissenso da Putin, non sarebbero possibili mentre in Usa, come in Italia, sono benvenuti anche quando dicono cose diverse ed anche opposte".