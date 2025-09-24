Guerra Ucraina, Russia nel 2026 produrrà 5mila droni al mese. I DATI

I droni sono diventati il simbolo del conflitto fra Mosca e Kiev: nella prima fase erano quasi assenti dall’arsenale russo, mentre oggi la media è di 194 armi utilizzate al giorno. Un’escalation che è legata anche al massiccio aumento della produzione. Di questo si è parlato nella puntata del 23 settembre di "Numeri", approfondimento di Sky TG24

"Non si può escludere in alcun modo" il coinvolgimento della Russia. Il caos di lunedì sera sui cieli di Copenaghen, con l'aeroporto costretto a chiudere per il sorvolo prolungato di diversi droni, per le autorità danesi è motivo di allarme perché le "modalità" sono state analoghe alle recenti provocazioni di Mosca all'Europa. Il Cremlino ha negato il proprio coinvolgimento ma la tensione è alle stelle, anche perché un analogo incidente è accaduto nelle stesse ore nello scalo di Oslo, anch'esso chiuso dai norvegesi. Quel che è certo è che i droni sono diventati, ormai, l’arma simbolo della guerra in Ucraina: di questo si è parlato nella puntata del 23 settembre di Numeri, approfondimento di Sky TG24.