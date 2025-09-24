Guerra Ucraina, Russia nel 2026 produrrà 5mila droni al mese. I DATI

Esplora tutte le offerte Sky
Guerra in Ucraina, la Russia nel 2026 potrebbe produrre 5mila droni al mese. I DATI

I droni sono diventati il simbolo del conflitto fra Mosca e Kiev: nella prima fase erano quasi assenti dall’arsenale russo, mentre oggi la media è di 194 armi utilizzate al giorno. Un’escalation che è legata anche al massiccio aumento della produzione. Di questo si è parlato nella puntata del 23 settembre di "Numeri", approfondimento di Sky TG24

"Non si può escludere in alcun modo" il coinvolgimento della Russia. Il caos di lunedì sera sui cieli di Copenaghen, con l'aeroporto costretto a chiudere per il sorvolo prolungato di diversi droni, per le autorità danesi è motivo di allarme perché le "modalità" sono state analoghe alle recenti provocazioni di Mosca all'Europa. Il Cremlino ha negato il proprio coinvolgimento ma la tensione è alle stelle, anche perché un analogo incidente è accaduto nelle stesse ore nello scalo di Oslo, anch'esso chiuso dai norvegesi. Quel che è certo è che i droni sono diventati, ormai, l’arma simbolo della guerra in Ucraina: di questo si è parlato nella puntata del 23 settembre di Numeri, approfondimento di Sky TG24.

L’escalation dei droni

"Più che una provocazione nei confronti della Nato, credo che quello della Russia sia un modo per distogliere l'attenzione da quanto sta accadendo in Ucraina, dove hanno aumentato notevolmente gli attacchi - ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto - Perché c'è un tentativo russo di piegare Kiev definitivamente, prima che arrivi l'inverno". Guardando ai dati forniti dalla Russia sull’uso dei droni, si nota che nella prima fase di conflitto erano quasi assenti dall’arsenale di Mosca. Oggi la situazione è differente: la media è di 194 droni utilizzati al giorno.

La produzione russa

Un’escalation che rappresenta la strategia della Russia di colpire l’Ucraina con centinaia di droni al giorno, ma che è legata anche al massiccio aumento della produzione. Secondo l’intelligence ucraina, Mosca continuerà a produrre ancora più droni a medio-lungo raggio da qui al 2026: se oggi si parla di 2.700 al mese, l’anno prossimo si potrebbe arrivare a 5.000.

È più costoso intercettare un drone che produrlo

Ma quanto si spende per produrre un drone? Si tratta di armi che costano relativamente poco, ma che dimostrano una certa efficacia. A essere costosi sono piuttosto gli strumenti e i mezzi con cui si intercettano: il caso peggiore è quello di un drone russo che costa circa 50mila dollari, mentre per intercettarlo con un Patriot si spendono 3 milioni.

