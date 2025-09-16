Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Guerra in Ucraina, è vero che l’Europa continua a fare affari con la Russia? I DATI

Mondo fotogallery
11 foto

Donald Trump sta rivolgendo accuse agli alleati della Nato, che sarebbero colpevoli di continuare in qualche modo a intrattenere rapporti commerciali con Mosca e di non aver imposto sanzioni abbastanza dure. Ma ha davvero ragione il presidente degli Stati Uniti? Anche di questo si è parlato nell’ultima puntata di "Numeri", approfondimento di Sky TG24

ULTIME FOTOGALLERY

Gaza City, Israele avvia operazione di terra. Bombe e tank in città

Mondo

Nella tarda serata di lunedì è iniziato l'attacco di terra a Gaza: i carri armati sarebbero già...

20 foto

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 16 settembre: rassegna stampa

Cronaca

Sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali di oggi troviamo la nuova offensiva di...

16 foto

Duplantis, l’uomo dei record: l’ultimo a Tokyo saltando a 6,30 metri

Sport

Incoronato campione olimpico per la prima volta in carriera nello stesso stadio nel 2021, vuoto a...

9 foto

Guerra Medioriente, quali sono le armi che l'Italia vende a Israele

Mondo

A partire dal 7 ottobre 2023 il nostro Paese ha sospeso l'attivazione di nuovi contratti per la...

8 foto

Corridoio Suwalki, perché è importante e cosa teme la Nato

Mondo

Al confine tra Polonia e Lituania c'è una lingua di terra di 65 km che collega al tempo stesso la...

10 foto

Video in evidenza

    ALTRE NOTIZIE

    Toscana, insulti razzisti a Bundu: lei risponde con una banana

    Cronaca

    A denunciare l'accaduto è stata la stessa candidata alle prossime regionali per Toscana Rossa....

    Altro drone russo su Polonia. Rubio: possibile incontro Trump-Zelensky

    live Mondo

    "Trump spera ancora di mediare un accordo di pace con Putin", ha dichiarato il segretario di...

    Israele invade Gaza City con i tank, Katz: La città sta bruciando LIVE

    live Mondo

    I carri armati israeliani in azione, raid di droni ed elicotteri. Colpito il campo profughi di...