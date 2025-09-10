La Nato si è riunita il 10 settembre 2025 sulla base dell' articolo 4 del suo Trattato istitutivo , come chiesto dalla Polonia in risposta all'ingresso e all'abbattimento di droni russi (partiti dalla Bielorussia e diretti verso l'Ucraina occidentale) nel suo spazio aereo. L'articolo stabilisce un meccanismo di consultazione tra i membri dell'Alleanza in caso di minaccia all'integrità territoriale, all'indipendenza politica o alla sicurezza di una delle parti ( GUERRA IN UCRAINA, GLI AGGIORNAMENTI LIVE ). “Bisogna dirlo forte e chiaro a tutto il mondo occidentale, a tutti i nostri alleati: l'articolo 4 è solo l'introduzione a una cooperazione più profonda per la sicurezza dei nostri cieli e dei nostri confini, che sono i confini della Nato", ha detto il premier polacco Donald Tusk in un discorso alla Sejm, la Camera bassa del parlamento di Varsavia.

Tusk: "Droni parte di operazione più vasta, nostro obiettivo è mobilitare tutto l'Occidente"

I droni russi che hanno violato lo spazio aereo protetto dalla Polonia, ha continuato Tusk, sono "solo una parte di un'operazione su vasta scala". Il riferimento è alle esercitazioni militari russo-bielorusse Zapad, definite "molto aggressive", che inizieranno venerdì 12 settembre. "Oggi il nostro compito comune - e deve esserlo anche nel prossimo futuro - è la piena mobilitazione di tutto l'Occidente affinché la Polonia non si trovi mai più in una situazione in cui ci sembrava di avere alleanze reali e poi si è scoperto che erano alleanze di carta", ha avvertito il premier polacco.

Cosa prevede l’articolo 4

In base al Trattato, qualsiasi membro dell'Alleanza (composta da 32 membri) può invocare formalmente l'articolo 4 per sottoporre una questione all'attenzione del Consiglio Nord Atlantico, l'organo decisionale della Nato. Non appena invocato, la questione viene discussa e può potenzialmente portare a una qualche forma di decisione o azione congiunta da parte della Nato. Non richiede alcuna forma di intervento armato.

Quante volte è stato invocato l'articolo 4

L'articolo in questione è stato invocato sette volte nella storia della Nato. Per fare un esempio: Bulgaria, Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Romania, Slovacchia e la stessa Polonia avevano chiesto di tenere consultazioni ai sensi dell'articolo 4 il 24 febbraio 2022 in risposta all'invasione su vasta scala dell'Ucraina da parte della Russia.