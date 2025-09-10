Esplora tutte le offerte Sky
Nato, cos’è l’articolo 4 e cosa succede ora che la Polonia lo ha attivato

Mondo
©IPA/Fotogramma

Il quarto articolo del Trattato Nord Atlantico prevede che “le parti si consulteranno ogni volta che, nell’opinione di una di esse, l’integrità territoriale, l’indipendenza politica o la sicurezza di una delle parti fosse minacciata”

ascolta articolo

La Nato si è riunita il 10 settembre 2025 sulla base dell'articolo 4 del suo Trattato istitutivo, come chiesto dalla Polonia in risposta all'ingresso e all'abbattimento di droni russi (partiti dalla Bielorussia e diretti verso l'Ucraina occidentale) nel suo spazio aereo. L'articolo stabilisce un meccanismo di consultazione tra i membri dell'Alleanza in caso di minaccia all'integrità territoriale, all'indipendenza politica o alla sicurezza di una delle parti (GUERRA IN UCRAINA, GLI AGGIORNAMENTI LIVE). “Bisogna dirlo forte e chiaro a tutto il mondo occidentale, a tutti i nostri alleati: l'articolo 4 è solo l'introduzione a una cooperazione più profonda per la sicurezza dei nostri cieli e dei nostri confini, che sono i confini della Nato", ha detto il premier polacco Donald Tusk in un discorso alla Sejm, la Camera bassa del parlamento di Varsavia. 

Tusk: "Droni parte di operazione più vasta, nostro obiettivo è mobilitare tutto l'Occidente"

I droni russi che hanno violato lo spazio aereo protetto dalla Polonia, ha continuato Tusk, sono "solo una parte di un'operazione su vasta scala". Il riferimento è alle esercitazioni militari russo-bielorusse Zapad, definite "molto aggressive", che inizieranno venerdì 12 settembre. "Oggi il nostro compito comune - e deve esserlo anche nel prossimo futuro - è la piena mobilitazione di tutto l'Occidente affinché la Polonia non si trovi mai più in una situazione in cui ci sembrava di avere alleanze reali e poi si è scoperto che erano alleanze di carta", ha avvertito il premier polacco.

Cosa prevede l’articolo 4

In base al Trattato, qualsiasi membro dell'Alleanza (composta da 32 membri) può invocare formalmente l'articolo 4 per sottoporre una questione all'attenzione del Consiglio Nord Atlantico, l'organo decisionale della Nato. Non appena invocato, la questione viene discussa e può potenzialmente portare a una qualche forma di decisione o azione congiunta da parte della Nato. Non richiede alcuna forma di intervento armato.

Quante volte è stato invocato l'articolo 4

L'articolo in questione è stato invocato sette volte nella storia della Nato. Per fare un esempio: Bulgaria, Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Romania, Slovacchia e la stessa Polonia avevano chiesto di tenere consultazioni ai sensi dell'articolo 4 il 24 febbraio 2022 in risposta all'invasione su vasta scala dell'Ucraina da parte della Russia.

Nella base Nato in Bulgaria, dove i soldati “si preparano al peggio”

L’articolo 5

Più duro è l'articolo 5 del Trattato Nord Atlantico, che costituisce un eventuale passaggio successivo rispetto all'articolo 4: vincola gli Stati membri alla difesa collettiva. "Le Parti convengono che un attacco armato contro uno o più di loro in Europa o Nord America sarà considerato un attacco contro tutti loro e di conseguenza convengono che se un tale attacco si producesse, ciascuna di esse, nell'esercizio del diritto di legittima difesa, individuale o collettiva, riconosciuto dall'art. 51 dello Statuto delle Nazioni Unite, assisterà la parte o le parti così attaccate intraprendendo immediatamente, individualmente e di concerto con le altre parti, l'azione che giudicherà necessaria, ivi compreso l'uso della forza armata, per ristabilire e mantenere la sicurezza nella regione dell'Atlantico settentrionale. Ogni attacco armato di questo genere e tutte le misure prese in conseguenza di esso saranno immediatamente portate a conoscenza del Consiglio di Sicurezza. Queste misure termineranno allorché il Consiglio di Sicurezza avrà preso le misure necessarie per ristabilire e mantenere la pace e la sicurezza internazionali", recita il testo.

Shekerinska (Nato): Putin non vuole la pace, collaboriamo con volenterosi

