Polonia abbatte droni russi, Tusk: "Aggressione". LIVE

I caccia della Polonia hanno abbattuto nella notte diversi droni russi dopo che una decina di velivoli hanno violato lo spazio aereo polacco durante un massiccio attacco sull'Ucraina. L'operazione ha richiesto la chiusura di quattro aeroporti polacchi, tra cui lo Chopin di Varsavia, il principale scalo del Paese. Il comando delle forze armate polacche ha denunciato quello che ha definito un "atto di aggressione che ha rappresentato una vera minaccia per la sicurezza dei cittadini" e "una violazione dello spazio aereo senza precedenti".
Il premier polacco, Donald Tusk, ha seguito personalmente le operazioni e ha riferito su X che sono in corso le ricerche per localizzare i rottami dei velivoli abbatuti. Il ministero della Difesa di Varsavia ha spiegato che i droni russi sono entrati nella nello spazio aereo della Polonia minacciando le province orientali di Masovia, Podlachia e Lublino dove la popolazione è stata invitata "a restare in casa". "Aerei polacchi e alleati operano nel nostro spazio aereo e i sistemi di difesa aerea e le postazioni radar sono al massimo livello d'allerta", hanno fatto sapere i vertici militari polacchi. "Siamo in costante contatto con il comando della Nato", ha riferito il ministro della Difesa, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz che sui social ha invitato la popolazione a "mantenere la calma e ad attenersi agli annunci ufficiali dei servizi statali e militari".
Tusk informa Rutte: 'Polonia e Nato in contatto' su droni russi
"Ho informato il segretario generale della Nato" Mark Rutte "sulla situazione attuale e sulle azioni intraprese contro gli obiettivi che hanno violato il nostro spazio aereo", rende noto il premier polacco Donald Tusk su X dopo che le forze armate della Polonia hanno abbattuto stanotte droni russi. "Siamo in costante contatto", aggiunge Tusk.
Polonia: 'Oltre dieci droni russi, è atto di aggressione'
Tusk è "presente sulla scena delle operazioni"
Tusk è "presente sulla scena delle operazioni", ha dichiarato il viceministro della Difesa polacco Cezary Tomczyk su X. Il ministro Wladyslaw Kosiniak-Kamysz ha aggiunto da parte sua che le Forze di difesa territoriale polacche sono state attivate per "ricerche a terra di droni abbattuti".
Polonia abbatte droni russi entrati nel suo spazio aereo
"È in corso un'operazione relativa a molteplici violazioni dello spazio aereo" da parte della Russia e "i militari hanno utilizzato armi contro gli obiettivi" identificati come droni, afferma il premier polacco Donald Tusk su X. "Sono in corso operazioni per localizzare gli oggetti abbattuti", rendono noto da parte loro le Forze armate della Polonia citate dai media internazionali.
Polonia, spazio aereo ripetutamente violato da droni russi
Stanotte le autorità polacche hanno temporaneamente chiuso l'aeroporto Chopin di Varsavia e hanno posto le difese aeree del Paese in stato di massima allerta a seguito di segnalazioni secondo cui droni russi sarebbero entrati più volte nello spazio aereo polacco durante un'ondata di attacchi aerei notturni contro l'Ucraina. Lo riportano i media internazionali, citando le autorità locali. Il Comando operativo delle Forze armate polacche ha dichiarato di aver attivato tutte le procedure necessarie per proteggere lo spazio aereo nazionale e di aver fatto decollare aerei polacchi e Nato in risposta alla potenziale minaccia. "Durante gli attacchi russi di oggi contro obiettivi in ;;Ucraina, lo spazio aereo polacco è stato ripetutamente violato da oggetti simili a droni", ha dichiarato l'Aeronautica militare polacca. "I sistemi di difesa aerea e di ricognizione radar basati a terra hanno raggiunto lo stato di massima allerta" ed è in corso un'operazione per localizzare e neutralizzare i droni. Le autorità hanno esortato i residenti delle province di Podlachia, Masovia e Lublino a rimanere in casa, avvertendo che l'operazione militare è ancora in corso.