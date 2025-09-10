Mattarella in Slovenia, oggi l'incontro con la presidente Pirc Musar

Il presidente della Repubblica torna nel Paese per una visita ufficiale che lo vedrà impegnato in una serie di incontri e appuntamenti, anche di importante valore simbolico, con l'omologa slovena Nataša Pirc Musar, alla guida del suo Paese dal 23 dicembre del 2022, succedendo a Borut Pahor
Il capo dello Stato, Sergio Mattarella, è in visita a Lubiana per una due giorni con la presidente slovena, Nataša Pirc Musar con la quale si recherà anche a Capodistria, dove è in programma un incontro con la comunità autoctona italiana. La Presidente slovena per due volte è stata ospite al Quirinale nel maggio del 2023 e nel dicembre del 2024, mentre a febbraio di quest'anno i due Capi di Stato insieme hanno inaugurato Gorizia-Nova Gorica 'Prima Capitale europea della cultura transfrontaliera Go! 2025. La visita ufficiale di Mattarella inizia nel pomeriggio a Lubiana con l'incontro con Pirc Musar. Quindi il Capo dello Stato vedrà il Primo ministro sloveno, Robert Golob, e il presidente dell'Assemblea nazionale, Urska Klakocar Zupancic.
Il programma della visita
Particolarmente significativi gli appuntamenti in programma a Capodistria giovedì, quando i due Capi di Stato parteciperanno in mattinata all'inaugurazione dell'edificio ristrutturato del Collegio dei nobili, che ospita la scuola italiana primaria e secondaria. Quindi incontreranno la comunità italiana, mentre nel pomeriggio parteciperanno alla seduta solenne del Consiglio comunale. Infine la visita alla Cattedrale dell'Assunzione della Vergine Maria. Il programma della visita
