Forum Ambrosetti 2025, Mattarella: "Il mondo ha bisogno dell'Europa"

Videomessaggio del capo dello Stato nella seconda giornata dell'evento di Cernobbio: "La difesa della nostra civiltà richiede il coraggio di un salto in avanti verso l'unità, tutti siamo chiamati a contribuire a questa impresa", ha detto il presidente della Repubblica, sottolineando che "l'Europa non può essere vista come un ostacolo", se non addirittura "un avversario o un nemico"
Nella seconda giornata del Forum Ambrosetti 2025 è arrivato il videomessaggio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, secondo cui "c'è bisogno di istituzioni europee più forti" e della "volontà di governi capaci di non arrendersi a regressioni che non sono ineluttabili". Poi ha auspicato "un salto in avanti verso l'unità" per la "difesa della civiltà europea", sottolineando che "il mondo ha bisogno dell'Europa", che "non può essere considerata un ostacolo", se non addirittura "un avversario o un nemico". Oltre al capo dello Stato, a Cernobbio interverranno il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, il vicepresidente della Commissione Ue Raffaele Fitto e il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin.
"Il mondo ha bisogno dell'Europa"
Nel videomessaggio, Mattarella ha evidenziato come il mondo abbia "bisogno dell'Europa" per "ricostruire la centralità del diritto internazionale che è stata strappata", per "rilanciare la prospettiva di un multilateralismo cooperativo", per "regole che riconducano al bene comune lo straripante peso delle corporazioni globali - quasi nuove Compagnie delle Indie - che si arrogano l'assunzione di poteri che si pretende che Stati e Organizzazioni internazionali non abbiano a esercitare". Per il presidente della Repubblica, "l'Europa, con la sua unità, è la possibilità offerta per essere presenti con efficacia e per poter incidere nel mondo che cambia così rapidamente". Si tratta di "una grande opportunità che il nostro Paese ha saputo intravedere e concorrere a costruire, con il decisivo contributo di uno statista come Alcide De Gasperi".
"Non arrendersi a pericoli non ineluttabili"
Secondo Mattarella, "c'è bisogno di istituzioni europee più forti, di volontà di governi capaci di non arrendersi a pericoli e regressioni che non sono ineluttabili". L'Europa, ha spiegato, "con i suoi traguardi di civiltà è il testimone che possiamo, e dobbiamo, trasmettere alle nuove generazioni". E poi ancora: "Le democrazie dell'Europa sono capaci di trovare in sé motivazioni e iniziative per non soccombere alla favola di una superiorità dei regimi autocratici, per non cedere all'idea di un mondo lacerato, composto soltanto di avversari, nemici, vassalli o clientes, né all'idea di società frammentate. L'esperienza suggerisce che soltanto da uno stretto rapporto tra istituzioni e società civile, reciprocamente rispettoso, è possibile realizzare mete di progresso".
"L'Europa non può essere un ostacolo"
"L'Unione europea si è affermata come un'area di pace e di cooperazione capace di proiettare i suoi valori oltre i suoi confini, determinando stabilità, benessere, crescita, fiducia. Non ha mai scatenato un conflitto, non ha mai avviato uno scontro commerciale", ha sottolineato il capo dello Stato. "Al contrario, ha agevolato intese e dispiegato missioni di pace. Ha contribuito a elevare standard di vita, criteri di difesa del pianeta. Ha promosso incontri e dialoghi e ha alimentato libertà nei rapporti internazionali, eguaglianza di diritti tra popoli e Stati: condizioni e causa di progresso. Si pone, quindi, anzitutto, una domanda, prima di ogni altra. Come è possibile, su queste basi, che l'Europa oggi venga considerata da alcuni un ostacolo, un avversario se non un nemico? Quali sono le ragioni, gli interessi di fondo, i principi sui quali si basa la convivenza civile e i traguardi raggiunti dai popoli europei che qualcuno considera disvalori? È soltanto affrontando con lucidità interrogativi di questa natura che potremo trovare risposte esaurienti, utili a illuminare le scelte che siamo chiamati a compiere, pena la irrilevanza e la regressione rispetto ai risultati sin qui raggiunti", ha aggiunto Mattarella.
"Tutti contribuiscano alla difesa della civiltà europea"
"L'Europa è, al tempo stesso, necessità e responsabilità", ha detto il capo dello Stato. "Le forze imprenditoriali e quelle sociali, il mondo della cultura e la società civile europea devono avvertire la necessità e la responsabilità di sentirsi partecipi e costruttori, non spettatori inermi e intimoriti", ha aggiunto. "La difesa della civiltà europea - tutt'uno con lo sviluppo della sua società e della sua economia - richiede il coraggio di un salto in avanti verso l'unità. Tutti siamo chiamati a contribuire a questa impresa", ha sottolineato Mattarella, lanciando un appello al mondo economico presente in sala a Cernobbio: "Grazie per il concorso che i partecipanti al Forum vorranno darvi".
