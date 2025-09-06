Forum Ambrosetti 2025, Mattarella: "Il mondo ha bisogno dell'Europa"

Nella seconda giornata del Forum Ambrosetti 2025 è arrivato il videomessaggio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella , secondo cui "c'è bisogno di istituzioni europee più forti" e della "volontà di governi capaci di non arrendersi a regressioni che non sono ineluttabili". Poi ha auspicato "un salto in avanti verso l'unità" per la "difesa della civiltà europea", sottolineando che "il mondo ha bisogno dell'Europa", che "non può essere considerata un ostacolo", se non addirittura "un avversario o un nemico". Oltre al capo dello Stato, a Cernobbio interverranno il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, il vicepresidente della Commissione Ue Raffaele Fitto e il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin.

"Il mondo ha bisogno dell'Europa"

Nel videomessaggio, Mattarella ha evidenziato come il mondo abbia "bisogno dell'Europa" per "ricostruire la centralità del diritto internazionale che è stata strappata", per "rilanciare la prospettiva di un multilateralismo cooperativo", per "regole che riconducano al bene comune lo straripante peso delle corporazioni globali - quasi nuove Compagnie delle Indie - che si arrogano l'assunzione di poteri che si pretende che Stati e Organizzazioni internazionali non abbiano a esercitare". Per il presidente della Repubblica, "l'Europa, con la sua unità, è la possibilità offerta per essere presenti con efficacia e per poter incidere nel mondo che cambia così rapidamente". Si tratta di "una grande opportunità che il nostro Paese ha saputo intravedere e concorrere a costruire, con il decisivo contributo di uno statista come Alcide De Gasperi".

"Non arrendersi a pericoli non ineluttabili"

Secondo Mattarella, "c'è bisogno di istituzioni europee più forti, di volontà di governi capaci di non arrendersi a pericoli e regressioni che non sono ineluttabili". L'Europa, ha spiegato, "con i suoi traguardi di civiltà è il testimone che possiamo, e dobbiamo, trasmettere alle nuove generazioni". E poi ancora: "Le democrazie dell'Europa sono capaci di trovare in sé motivazioni e iniziative per non soccombere alla favola di una superiorità dei regimi autocratici, per non cedere all'idea di un mondo lacerato, composto soltanto di avversari, nemici, vassalli o clientes, né all'idea di società frammentate. L'esperienza suggerisce che soltanto da uno stretto rapporto tra istituzioni e società civile, reciprocamente rispettoso, è possibile realizzare mete di progresso".