Forum Ambrosetti, Zelensky: “Lavoriamo per fermare Russia"

Si è aperta a Cernobbio la prima giornata della 51esima edizione del Forum Teha. Il presidente ucraino si è collegato con Villa d'Este in videoconference per fare il punto sulla situazione in Ucraina. "Importante che le garanzie di sicurezza inizino subito", ha detto. "Quanto promesso da 26 Paesi volenterosi sono importante passo avanti". Domani previsto il saluto di Mattarella, Giorgetti chiude domenica

Si è aperta oggi la cinquantunesima edizione del Forum Teha (The European House Ambrosetti). Tanta politica, soprattutto geopolitica, e poca finanza sulla terrazza di Villa d'Este a Cernobbio. Ad inaugurare i lavori, subito dopo i saluti di Valerio De Molli, è stato un intervento del presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky in video-conference. Ad ascoltarlo in sala, tra gli altri, Antonio Tajani, vicepremier e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. "È importante che le garanzie di sicurezza promesse a Kiev dai Paesi della coalizione dei volenterosi scattino subito, senza attendere la fine dei combattimenti", ha dichiarato Zelensky nel suo video-messaggio, aggiungendo che le garanzie sono anche di carattere economico e ringraziando i 26 Paesi che si sono detti disponibili ad appoggiare la sicurezza dell' Ucraina , parlando di "importante passo avanti". Sulle "garanzie di sicurezza, ci sono già 45 Paesi nella coalizione , e 26 di loro sono pronti ad aiutare con un reale sostegno alla sicurezza. Questo è un grande cambiamento. Si tratta di Paesi forti, tra cui l'Italia, e il Presidente Trump ha confermato che l'America è pronta a partecipare", ha concluso.

Zelensky: "Putin non vuole fine guerra, nessuno si fida di lui"

"Putin non vuole chiudere la guerra ma se la pressione aumenterà, forse lo spingerà a farlo. Nessuno si fida, nessuno si fida dei russi ma non è questione di fiducia, bisogna far finire la guerra e abbiamo bisogno di Usa, Europa e dei Paesi del Sud globale che purtroppo ad oggi non sono coinvolti ma ci lavoreremo", ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, rispondendo alle domande del Forum di Cernobbio.

L’anno scorso Zelensky era a Cernobbio

La prima giornata del Forum Teha si apre sulle “sfide globali” che l'economia sta affrontando. Il presidente ucraino Zelensky quest'anno non si affaccia sulla terrazza di Villa d'Este ma si è collegato in video per fare il punto sulla situazione in Ucraina. "È il terzo anno che partecipa, il primo anno in remoto, nel 2024 in presenza e quest'anno ancora in video", dice il Managing partner e amministratore delegato di The European House - Ambrosetti Valerio De Molli lasciandogli la parola. In sala i rappresentanti di molti governi.

Il programma

La formula della tre giorni è inossidabile, si apre venerdì mettendo sul tavolo le sfide globali, sabato il focus è sull'agenda per l'Europa e la sicurezza e la difesa saranno tra i temi principali del confronto e si chiude domenica con l'agenda per l'Italia dando spazio alle opposizioni ma con il governo quasi tutto schierato anche se la premier Giorgia Meloni quest'anno non interverrà. Nel weekend si alterneranno i principali ministri del’esecutivo italiano, a partire da Antonio Tajani, per chiudere con l'intervento di Giancarlo Giorgetti. E poi Maria Chiara Carrozza, Giuseppe Valditara, Marina Calderone, Matteo Piantedosi, Gilberto Pichetto Fratin, Matteo Salvini, Paolo Zangrillo, Carlo Nordio, Adolfo Urso. Il messaggio del Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, arriverà sabato mattina, nella giornata dedicata all'Europa, domenica sono attesi Elly Schlein, Giuseppe Conte, Angelo Bonelli, Carlo Calenda e Matteo Renzi.