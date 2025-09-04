Guerra Ucraina Russia, oggi a Parigi il vertice dei Volenterosi. LIVE

Il presidente russo Vladimir Putin e il leader nordcoreano Kim Jong Un e si sono incontrati a Pechino, subito dopo la parata del "Giorno della Vittoria Nazionale" della Cina. Lo riporta Reuters. Durante l'incontro, Putin ha elogiato i soldati di Pyongyang che hanno combattuto nell'Oblast di Kursk contro l'Ucraina. Kim lo ha ringraziato e ha detto che la Corea del Nord continuera' a sostenere la Russia. I due hanno ribadito la continuazione delle strette relazioni tra i due Paesi e, secondo quanto cita l'agenzia di stampa statale nordcoreana, "si sono scambiati le loro opinioni oneste sui principali problemi regionali e internazionali".