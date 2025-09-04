Guerra Ucraina Russia, oggi a Parigi il vertice dei Volenterosi. LIVE

Guerra Ucraina Russia, oggi a Parigi vertice dei Volenterosi. Meloni in collegamento. LIVE
Putin sfida Zelensky e lo esorta ad andare a Mosca “se è pronto” ad incontrarlo. Una proposta che Kiev ritiene “inaccettabile”. Vertice dei Volenterosi a Parigi con Meloni in collegamento, al termine colloquio con il leader Usa. La Cina intanto mostra i muscoli nella maxi parata militare a Pechino. Bilaterale tra il capo del Cremlino e il leader nordcoreano: “Insieme contro il nazismo moderno”. Gli Usa: “Cospirano contro di noi”
in evidenza
Putin sfida Zelensky e lo esorta ad andare a Mosca “se è pronto” ad incontrarlo. Una proposta che Kiev ritiene “inaccettabile”. Lo zar sostiene di vedere spiragli per la fine della guerra in Ucraina “se prevarrà il buonsenso”, altrimenti “raggiungeremo i nostri obiettivi con mezzi militari”. Trump parlerà di nuovo con Putin nei prossimi giorni. Vertice dei Volenterosi a Parigi con Meloni in collegamento, al termine colloquio con il leader Usa. La Cina intanto mostra i muscoli nella maxi parata militare a Pechino, dove sfilano le nuove armi del Dragone sotto gli occhi del padrone di casa vestito con un abito stile Mao e degli alleati Putin e Kim. “L'ascesa della nazione cinese è inarrestabile”, avverte Xi, secondo il quale “il mondo deve scegliere tra guerra e pace”. Bilaterale tra il capo del Cremlino e il leader nordcoreano: “Insieme contro il nazismo moderno”. Gli Usa: “Cospirano contro di noi”. A Pechino per la parata anche l'ex premier D'Alema. Calenda: “È grave”.
Putin a Kim: "Grazie per il vostro sostegno a Kursk"
Il presidente russo Vladimir Putin e il leader nordcoreano Kim Jong Un e si sono incontrati a Pechino, subito dopo la parata del "Giorno della Vittoria Nazionale" della Cina. Lo riporta Reuters. Durante l'incontro, Putin ha elogiato i soldati di Pyongyang che hanno combattuto nell'Oblast di Kursk contro l'Ucraina. Kim lo ha ringraziato e ha detto che la Corea del Nord continuera' a sostenere la Russia. I due hanno ribadito la continuazione delle strette relazioni tra i due Paesi e, secondo quanto cita l'agenzia di stampa statale nordcoreana, "si sono scambiati le loro opinioni oneste sui principali problemi regionali e internazionali".
Kiev, "9 morti in raid russi su cittadina nel Donetsk"
Nella giornata di ieri, almeno 9 persone sono state uccise e 7 ferite nella città di Kostiantynivka, nella regione ucraina di Donetsk, nel Donbass, da attacchi di artiglieria e droni russi, ha scritto su Telegram Vadym Filashkin, governatore dell'oblast, citato da Ukrinform. Il post dice che le forze russe hanno preso di mira due volte veicoli civili utilizzando droni, uccidendo una donna di 36 anni e ferendo un'altra persona. Secondo Filashkin, l'attacco di artiglieria ha danneggiato due condomini, un'abitazione privata, un negozio, un centro commerciale alcuni stand del locale mercato.
Mosca, "attacco ibrido aereo von der Leyen? E' disperazione"
Le voci su un presunto attacco ibrido del Cremlino che ha provocato l'atterraggio dell'aereo della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen utilizzando mappe cartacee "hanno il sapore della disperazione". Lo ha affermato - come riporta la Tass - la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, durante un briefing a margine dell'Eastern Economic Forum.
Mosca, "inaccettabili garanzie sicurezza chieste da Ucraina"
"Le garanzie di sicurezza richieste dall'Ucraina rappresentano una minaccia per il continente europeo e sono assolutamente inaccettabili". Lo ha affermato - come riporta la Tass - la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, durante un briefing. "Le idee del leader di Kiev, che sono essenzialmente una copia carbone delle iniziative degli sponsor europei, nemmeno degli sponsor ma del partito europeo della guerra, come abbiamo già detto più di una volta, sono assolutamente inaccettabili. Mirano a preservare l'Ucraina come trampolino di lancio per il terrore, per le provocazioni contro il nostro paese".
Mosca, "non si discute di truppe straniere in Ucraina"
"La Russia non discuterà l'idea di un intervento militare straniero in Ucraina in nessuna forma". Lo ha dichiarato - come riporta la Tass - la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova durante un briefing a margine dell'Eastern Economic Forum. "La Russia non intende discutere l'idea di un intervento straniero in Ucraina, del tutto inaccettabile e che mina la sicurezza, in nessuna forma" ha detto. Inoltre, "la possibile vendita da parte degli Usa di oltre 3.000 missili contraddice l'aspirazione di risolvere il conflitto diplomaticamente", ha aggiunto Zakharova.