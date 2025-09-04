Ucraina, Volenterosi a Parigi per la pace. Meloni in collegamento

Mentre Putin sfida Zelensky e lo esorta ad andare a Mosca “se è pronto” a incontrarlo - proposta che Kiev ritiene “inaccettabile” – a Parigi si tiene un nuovo vertice dei Volenterosi per capire come muoversi verso la tanto invocata “pace giusta” che metta fine alla guerra in Ucraina , e soprattutto quali “garanzie di sicurezza” offrire ( GLI AGGIORNAMENTI LIVE ). Zelensky vola così nella capitale francese a meno di tre settimane dal tavolo alla Casa Bianca . Insieme a Macron co-presiede il premier britannico Starmer, mentre altri leader, come Giorgia Meloni, si collegano da remoto. Tutti insieme parleranno, a distanza, con Donald Trump. "Noi siamo pronti, l'Europa è presente all'appuntamento", dice il presidente francese. Alle 15 è in programma una conferenza stampa.

Esercito, armi e garanzie

Diversi i punti in discussione. Tra questi un esercito ucraino forte, senza alcuna limitazione alla cooperazione con l'Occidente (con Trump che continua a dire di non voler più finanziare Kiev, ma è ben contento di vendere armi all’Europa). Poi ci sono le garanzie, tra chi spinge per essere sul territorio ucraino e altri - tra cui il governo italiano - che invocano meccanismi sulla falsariga dell'articolo 5 della Nato, vincolanti a vario titolo. Terzo: la fornitura da parte degli Usa del materiale strategico necessario a mettere a terra l'operazione (velivoli da trasporto, satelliti, intelligence, protezione aerea). Il piano è comunque legato al raggiungimento di un'intesa con la Russia, o per una tregua o per un pieno accordo di pace.

L'incognita Trump

Putin parla di "una luce in fondo al tunnel", ma sulle sue vere intenzioni c’è sempre incertezza. Trump ha annunciato che parlerà con lo zar "nei prossimi giorni" e ha ripetuto di "non essere contento" per come si stia comportando. "Qualcosa accadrà", ma né Putin né Zelensky "sono ancora pronti", ha detto in un'intervista a Cbs. La grande incognita è quindi anche il presidente americano: non è chiaro quale strategia vorrà tenere. "Proveremo a parlargli di sanzioni", ha detto non a caso Zelensky da Copenaghen, dove ha incontrato i leader dell'area nord-europea. Se il presidente russo dovesse sottrarsi agli sforzi di pace, è il ragionamento europeo, sarà necessario aumentare la pressione, specialmente con misure restrittive ancor più pungenti (coinvolgendo l'America).