Ucraina, Volenterosi a Parigi per la pace. Meloni in collegamento

Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Guerra Ucraina, vertice Volenterosi a Parigi per una “pace giusta”. Meloni in collegamento

Mondo
©Ansa

A tre settimane dall'incontro alla Casa Bianca, si torna a discutere su come arrivare alla fine, o quantomeno a una tregua, nel conflitto tra Mosca e Kiev, e soprattutto con quali garanzie di sicurezza. Pesa l'incognita sulle prossime mosse di Trump

ascolta articolo

Mentre Putin sfida Zelensky e lo esorta ad andare a Mosca “se è pronto” a incontrarlo - proposta che Kiev ritiene “inaccettabile” – a Parigi si tiene un nuovo vertice dei Volenterosi per capire come muoversi verso la tanto invocata “pace giusta” che metta fine alla guerra in Ucraina, e soprattutto quali “garanzie di sicurezza” offrire (GLI AGGIORNAMENTI LIVE). Zelensky vola così nella capitale francese a meno di tre settimane dal tavolo alla Casa Bianca. Insieme a Macron co-presiede il premier britannico Starmer, mentre altri leader, come Giorgia Meloni, si collegano da remoto. Tutti insieme parleranno, a distanza, con Donald Trump. "Noi siamo pronti, l'Europa è presente all'appuntamento", dice il presidente francese. Alle 15 è in programma una conferenza stampa. 

Esercito, armi e garanzie

Diversi i punti in discussione. Tra questi un esercito ucraino forte, senza alcuna limitazione alla cooperazione con l'Occidente (con Trump che continua a dire di non voler più finanziare Kiev, ma è ben contento di vendere armi all’Europa). Poi ci sono le garanzie, tra chi spinge per essere sul territorio ucraino e altri - tra cui il governo italiano - che invocano meccanismi sulla falsariga dell'articolo 5 della Nato, vincolanti a vario titolo. Terzo: la fornitura da parte degli Usa del materiale strategico necessario a mettere a terra l'operazione (velivoli da trasporto, satelliti, intelligence, protezione aerea). Il piano è comunque legato al raggiungimento di un'intesa con la Russia, o per una tregua o per un pieno accordo di pace. 

L'incognita Trump

Putin parla di "una luce in fondo al tunnel", ma sulle sue vere intenzioni c’è sempre incertezza. Trump ha annunciato che parlerà con lo zar "nei prossimi giorni" e ha ripetuto di "non essere contento" per come si stia comportando. "Qualcosa accadrà", ma né Putin né Zelensky "sono ancora pronti", ha detto in un'intervista a Cbs. La grande incognita è quindi anche il presidente americano: non è chiaro quale strategia vorrà tenere. "Proveremo a parlargli di sanzioni", ha detto non a caso Zelensky da Copenaghen, dove ha incontrato i leader dell'area nord-europea. Se il presidente russo dovesse sottrarsi agli sforzi di pace, è il ragionamento europeo, sarà necessario aumentare la pressione, specialmente con misure restrittive ancor più pungenti (coinvolgendo l'America). 

Leggi anche

Perché la resistenza ucraina si sta sgretolando dopo 3 anni di guerra

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKY TG24

FOTOGALLERY

1/6
Mondo

Guerra in Ucraina, l'Europa ha speso più degli Usa per aiutare Kiev

Dall’inizio del secondo mandato di Trump alla Casa Bianca, gli Usa hanno di fatto bloccato il flusso di finanziamenti per sostenere l’Ucraina nel conflitto contro la Russia. Gli alleati europei della Nato sono però riusciti a compensare ciò che non sta più arrivando da Washington

Vai alla Fotogallery

Mondo: Ultime notizie

Ucraina, Volenterosi a Parigi per la pace. Meloni in collegamento

Mondo

A tre settimane dall'incontro alla Casa Bianca, si torna a discutere su come arrivare alla fine,...

Dazi, Trump fa ricorso alla Corte Suprema Usa

Mondo

"Il Procuratore generale chiede di accelerare la risoluzione di questo caso nella massima misura...

Guerra Ucraina Russia, oggi a Parigi il vertice dei Volenterosi. LIVE

live Mondo

Putin sfida Zelensky e lo esorta ad andare a Mosca “se è pronto” ad incontrarlo. Una proposta che...

Hamas: pronti ad accordo su ostaggi. Netanyahu: ennesimo trucco. LIVE

live Mondo

Nuovo attacco israeliano contro i caschi blu Unifil in Libano. Ira dell'Italia. Per il ministro...

Incidente funicolare Lisbona, lutto in Portogallo. Avanti indagini

Mondo

Il collasso dell'Elevador da Gloria ha causato almeno 15 morti. L'ultima gara d'appalto per la...

Mondo: I più letti