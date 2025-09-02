Interferenze Gps, antenne e postazioni di disturbo: cosa sappiamo

A prescindere dal tipo di anomalie, le ripercussioni sono immediate e hanno portato a dirottamenti in volo come avvenuto a inizio anno per un Boing 737 di Ryanair diretto a Vilnius, in Lituania, poi riparato in Polonia. Alcune tratte poi sono state ritenute “a rischio”. Per oltre un mese, la compagnia finlandese Finnair ha cancellato i collegamenti con lo scalo di Tartu, in Estonia orientale. Tra le località dove si registra il maggior numero di malfunzionamenti spicca Plovdiv, in Bulgaria, dove l’aereo di Von Der Leyen è atterrato il 31 agosto scorso utilizzato le mappe cartacee. Sull'episodio tuttavia Mosca ha negato il proprio coinvolgimento.