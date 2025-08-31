Ucraina, Trump apre a aerei Usa per garantire sicurezza di Kiev. LIVE

In una intervista al Daily Caller, Donald Trump ha vantato il rapporto "molto buono" avuto con Vladimir Putin nel corso degli anni. "Ecco perché pensavo davvero che avremmo trovato una soluzione. Mi sarebbe piaciuto molto che ci fosse stata", ha spiegato il presidente americano riferendosi al summit in Alaska. "Forse - ha aggiunto riferendosi a russi e ucraini - devono combattere ancora un po'. Sai, continuare a combattere. Stupidamente, continuare a combattere".