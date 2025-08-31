Ucraina, Trump apre a aerei Usa per garantire sicurezza di Kiev. LIVE

Guerra Ucraina Russia, Trump apre agli aerei Usa per garantire la sicurezza di Kiev. LIVE
Il presidente americano ritiene improbabile un bilaterale Putin-Zelensky, mentre un trilaterale alla sua presenza potrebbe essere possibile. Andriy Parubiy, parlamentare ed ex presidente della Verchovna Rada, il Parlamento ucraino, è stato assassinato a Leopoli. La Procura generale ucraina ha annunciato di aver aperto un'indagine sull'omicidio. Oggi in Cina il vertice della Sco con Putin, Xi, Modi ed Erdogan
Kiev, quasi 400 attacchi russi su Zaporizhzhia in 24 ore
Quasi 400 attacchi sono stati sferrati ieri dalle forze armate russe sulla regione di Zaporizhzhia dove si lavora senza sosta per ripristinare l'elettricità. Blackout invece a Odessa, bersaglio dei droni russi durante la notte. Il 30 agosto, le forze russe hanno effettuato 391 attacchi su 16 insediamenti nella regione di Zaporizhzhia, uccidendo una persona e ferendone altre 37. Il capo dell'Amministrazione Militare Regionale di Zaporižžja, Ivan Fedorov, lo ha riferito su Telegram, secondo Ukrinform. "Il nemico ha lanciato 10 attacchi missilistici su Zaporizhzhia, cinque attacchi aerei su Komyšuvacha, Bilohiria e Malynivka. Due attacchi con Mlrs hanno preso di mira Plavni e Charivne", si legge nel comunicato.
Trump: "Forse Mosca e Kiev devono combattere ancora un po'"
In una intervista al Daily Caller, Donald Trump ha vantato il rapporto "molto buono" avuto con Vladimir Putin nel corso degli anni. "Ecco perché pensavo davvero che avremmo trovato una soluzione. Mi sarebbe piaciuto molto che ci fosse stata", ha spiegato il presidente americano riferendosi al summit in Alaska. "Forse - ha aggiunto riferendosi a russi e ucraini - devono combattere ancora un po'. Sai, continuare a combattere. Stupidamente, continuare a combattere".
Kiev, riconquistato un villaggio vicino a Kupyansk
L'esercito ucraino ha riconquistato il villaggio di Myrne, vicino a Kupyansk, nell'Oblast di Kharkiv, secondo le mappe aggiornate di DeepState pubblicate il 29 agosto. Le posizioni consentivano in precedenza alle truppe russe di controllare la strada che conduceva alla città di Kupiansk, circa 104 chilometri a est di Kharkiv, il capoluogo regionale. Lo riporta il Kyiv independent. La ripresa del controllo sul villaggio è stata confermata da Viktor Trehubov, portavoce del Gruppo Operativo-Strategico di Dnipro. "Al momento, i russi sono stati cacciati da Myrne. Non ci sono informazioni su soldati russi feriti o uccisi. Le nostre forze stanno avanzando ulteriormente", ha dichiarato Trehubov al notiziario Suspilne. Intanto gli abitanti di Kupyansk continuano a sopportare condizioni umanitarie disastrose a causa dei continui attacchi russi.
Mosca, 21 droni ucraini abbattuti stanotte su 4 regioni russe
Mosca afferma che le difese aeree hanno abbattuto stanotte 21 droni ucraini sulle regioni russe di Volgograd, Rostov, Belgorod e Bryansk. Lo rende noto l'agenzia di stampa Tass, citando il Ministero della Difesa russo.
Putin atterra a Tianjin per summit Cooperazione Shanghai
Il presidente russo Vladimir Putin è atterrato nella citta' di Tianjin, nel nord della Cina, per partecipare a un vertice ospitato dal suo omologo Xi Jinping insieme a circa altri 20 leader mondiali, secondo quanto riportato dai media statali russi. Il vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai (Sco) si terra' nella citta' portuale fino a lunedi', pochi giorni prima di una grande parata militare nella capitale Pechino per celebrare gli 80 anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale.
Trump: "Disponibile a jet Usa per garantire sicurezza Kiev"
In una intervista al Daily Caller, Donald Trump ha detto di essere disponibile a utilizzare aerei statunitensi come garanzia di sicurezza per porre fine alla guerra tra Russia e Ucraina. "Forse - ha spiegato il presidente americano - faremo qualcosa. Mi piacerebbe vedere una soluzione. Non sono i nostri soldati, ma ogni settimana ne vengono uccisi da cinque a settemila, per lo più giovani. Se potessi fermare tutto questo e far volare un aereo ogni tanto, sarebbero soprattutto gli europei, ma noi, noi li aiuteremmo. Loro in un certo senso ne hanno bisogno, e noi li aiuteremmo se potremo fare qualcosa".
Trump: "Zelensky-Putin? Più probabile un trilaterale"
Un incontro trilaterale Trump-Putin-Zelensky "potrebbe succedere" ma un bilaterale "non lo so". Lo ha dichiarato il presidente americano, Donald Trump, in un'intervista con Daily Caller. "A volte le persone non sono pronte. Dico, uso l'analogia. L'ho usata un paio di volte. Ci sono due bambini nel parco giochi che si odiano, cominciano a spingersi. Tu vorresti che smettessero ma loro continuano. Dopo un po', sono da soli sono felici di smettere. Capisci? E' quasi cosi'. A volte devono lottare per un po' prima che tu riesca a farli smettere. Ma questo va avanti da molto tempo. Molte persone sono morte", ha spiegato il capo della Casa Bianca.