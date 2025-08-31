Cina, Putin a Tianjin per il summit Sco: incontra Xi, Modi ed Erdogan

Esplora tutte le offerte Sky
Cina, Putin a Tianjin per il summit Sco: previsti incontri con Xi, Modi ed Erdogan

Mondo
Al via oggi il vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai: attesi i capi di Stato e di governo di 20 Paesi non occidentali. Per il presidente russo la visita di quattro giorni nel Paese asiatico si concluderà con la partecipazione alla parata militare di Pechino su Piazza Tienanmen per gli 80 anni della vittoria nella Seconda guerra mondiale

Il presidente russo Vladimir Putin è arrivato in queste ore a Tianjin in vista dell'imminente apertura del vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai (Sco), dando il via alla sua visita in Cina che lo vedrà il 3 settembre partecipare alla grande parata militare di Pechino su Piazza Tienanmen per gli 80 anni della vittoria nella Seconda guerra mondiale. Putin sarà impegnato in una visita di quattro giorni in Cina su invito del presidente cinese Xi Jinping: secondo il consigliere del Cremlino Yury Ushakov, un viaggio all'estero così lungo è un evento insolito e raro. Il leader russo, oltre a quello con Xi, avrà numerosi bilaterali, tra cui quelli con il premier indiano Narendra Modi e il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, mentre è in corso di definizione un faccia a faccia a Pechino con il leader nordcoreano Kim Jong-un.

Attesi leader di 20 Paesi: Xi incontra il segretario Onu Guterres

Al vertice è attesa la partecipazione dei capi di Stato e di governo di oltre 20 Paesi, con i rappresentanti di una decina di istituzioni internazionali, a partire dal segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres. Proprio con quest'ultimo, il presidente cinese ha iniziato la nutrita serie di bilaterali della sua agenda in programma fino al primo settembre. Con Guterres, Xi ha discusso "della necessità di rafforzare il multilateralismo e di riformare le istituzioni internazionali, in particolare l'architettura finanziaria globale", secondo quanto riferito da un resoconto delle Nazioni Unite. Il presidente cinese ha poi visto, tra gli altri, i premier cambogiano Hun Manet ed egiziano Moustafa Madbouly, nonché il presidente kazako Kassym-Jomart Tokayev e il presidente ad interim del Myanmar, Min Aung Hlaing, Paese controllato da auna giunta militare. La Sco comprende Cina, India, Russia, Pakistan, Iran, Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan, Uzbekistan e Bielorussia. Altri 16 Paesi, invece, sono affiliati come osservatori o come 'partner di dialogo'. Il verrice in calendario dal 31 agosto all'1 settembre è uno dei più importanti appuntamenti di diplomazia tra capi di Stato e di governo dell’anno. Assente l'Occidente, che resta a guardare.

Vertice in Cina da Xi con Putin e Modi, perché è importante
Le possibili garanzie per Kiev in caso di fine del conflitto con la Russia
Mondo

Guerra in Ucraina, come garantire la sicurezza di Kiev? Le ipotesi

In attesa di nuovi appuntamenti che potrebbero definire le sorti del conflitto tra Russia e Ucraina, si discute sulle possibili garanzie da consegnare a Kiev per evitare un nuovo attacco di Mosca. Dall'esercito ucraino al possibile invio di soldati europei, ecco cosa sapere

