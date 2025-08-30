Vertice in Cina da Xi con Putin e Modi, perché è importante

Dal 31 agosto al 3 settembre il presidente della Repubblica Popolare cinese presiederà il vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai a Tanjin, lo scalo portuale più vicino a Pechino. È uno dei più importanti appuntamenti di diplomazia tra capi di Stato e di governo del 2025: attesi leader di oltre 20 Paesi e 10 organizzazioni internazionali ascolta articolo

Tutto pronto per il vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai che si terrà da 31 agosto al 3 settembre. Il presidente della Repubblica Popolare cinese Xi Jinping presiederà una serie di eventi allo scopo di mostrare la centralità geopolitica della superpotenza asiatica. Attesi oltre 20 leader e 10 organizzazioni internazionali a Tianjin, lo scalo portuale più vicino a Pechino, nel nord della Cina. Tra loro ci saranno il primo ministro indiano Narendra Modi e il presidente russo Vladimir Putin (GUERRA IN UCRAINA, GLI AGGIORNAMENTI LIVE). Si tratta di uno dei più importanti appuntamenti di diplomazia tra capi di Stato e di governo dell’anno. Assente l'Occidente, che resta a guardare.

Il vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai Il 25° vertice del Consiglio dei Capi di Stato dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai (SCO) 2025 si terrà nella metropoli di Tianjin, nel nord della Cina, il 31 agosto e il 1° settembre. La SCO è stata fondata nel 2001 ed è un meccanismo di cooperazione attivo in Asia centrale, la cui rilevanza, specie dal punto di vista geopolitico, è in continua crescita. Nata come meccanismo per favorire la risoluzione di dispute territoriali tra i sei paesi aderenti – Cina, Russia, Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan e Uzbekistan – l'organizzazione è andata progressivamente istituzionalizzandosi, intensificando la cooperazione tra i suoi membri tanto su questioni di sicurezza quanto in ambiti come quello economico, energetico e culturale. Il piano militare e di sicurezza è senz'altro quello più rilevante, all'insegna della comune volontà degli aderenti di contrastare tre fenomeni che sono identificati come le principali minacce alla sicurezza regionale: il terrorismo, l'estremismo e il separatismo. Il ministro degli Esteri cinese Wang Yi, accogliendo i leader venuti dai paesi emergenti, ha sottolineato come "il Grande Sud globale non è più la maggioranza silenziosa".

Chi sarà presente al Vertice in Cina Al vertice di Tianjin saranno presentio leader di oltre 20 Paesi e 10 organizzazioni internazionali. Tra loro il presidente bielorusso Alexander Lukashenko, il primo ministro indiano Narendra Modi, il presidente iraniano Masoud Pezeshkian, il primo ministro pakistano Shahbaz Sharif, il presidente russo Vladimir Putin, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, il primo ministro egiziano Mostafa Madbouly. A seguire, i leader di tutte le Repubbliche dell'Asia centrale ex-sovietiche (un tempo saldamente ancorate alla sfera d'influenza di Mosca), tutti i paesi del Sud-est asiatico inclusi quelli più filoamericani come Indonesia e Vietnam. E tantissimi altri. Più i capi di quasi tutte le organizzazioni multilaterali del mondo, dal segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres.

L'importanza del vertice in Cina L'ultimo giorno della serie di eventi, il 3 settembre, si terrà la Parata della Vittoria, a ottant'anni esatti dal giorno della capitolazione formale del Giappone, al termine della seconda guerra mondiale. Come spiega Federico Rampini sul Corriere della Sera "la propaganda del regime comunista cinese ha preparato la celebrazione con un'offensiva di revisionismo storico: i manuali "riscritti" da Pechino ridimensionano il ruolo degli americani in quella guerra, accusano gli Stati Uniti di non raccontare le cose come stanno, cioè che la sconfitta del Giappone avvenne grazie all'eroica resistenza dei cinesi. Perfino il nome cambia, quel conflitto viene ribattezzato Grande Guerra di Resistenza del Popolo cinese contro i giapponesi". Ma perché il vertice è importante? Secondo quanto dichiarato da un portavoce del presidente cinese, Xi vuole portare avanti lo "spirito di Shanghai, assumersi la missione del nostro tempo, e rispondere alle aspettative dei popoli" e annuncerà nuovi percorsi per "salvaguardare in modo costruttivo l'ordine internazionale del dopoguerra e migliorare il sistema di governance globale". "Xi userà il vertice come un'opportunità per illustrare un ordine internazionale post-americano, e dimostrare che tutti gli sforzi della Casa Bianca per contrastare Cina, Iran, Russia e ora anche India non hanno avuto l'effetto sperato", ha dichiarato Eric Olander, direttore del China-Global South Project.

Cos'è la nuova teoria della sicurezza di Xi Jinping Nell'aprile 2022 Xi Jinping ha presentato l'Iniziativa per la sicurezza globale (Gsi) esprimendo la volontà cinese di adottare un nuovo approccio alle questioni securitarie. Ai tradizionali concetti di contrapposizione, alleanza e mondo a somma zero, la Gsi oppone nozioni di dialogo, partenariato e cooperazione reciprocamente vantaggiosa. In un articolo intitolato "La Nuova teoria della sicurezza di Xi" del Quotidiano del Popolo, l'organo del partito comunista cinese, si spiega che l'Iniziativa per la Sicurezza Globale (GSI) è "un'innovazione sistemica: il pensiero tradizionale è centrato sullo Stato, invece la nostra sicurezza globale guarda all'umanità nel suo complesso. È la manifestazione di una visione olistica del mondo, rappresenta una trasformazione fondamentale del paradigma teorico". L'idea di Xi "supera la teoria realista occidentale secondo cui la sicurezza è antagonistica e a somma zero; al contrario afferma il principio dell'indivisibilità della sicurezza. La teoria realista occidentale sostiene che, in un contesto anarchico della società internazionale, gli Stati debbano massimizzare il potere per garantire la propria sicurezza, cercando di costruirla sull'insicurezza altrui. Così, quando la potenza di un paese – in particolare quella militare – cresce, provoca la reazione di altri attraverso misure precauzionali o corse agli armamenti, dando origine a dilemmi di sicurezza. Quando uno Stato non ha abbastanza potere per garantire la propria sicurezza, ricorre spesso ad alleanze militari, che sono esclusive e dirette contro terzi. Questo aggrava le divisioni e i conflitti nella comunità internazionale. Invece il principio cinese della sicurezza indivisibile rifiuta la logica selettiva, spinge la governance globale a passare dalla frammentazione all'integrazione sistemica".