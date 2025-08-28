Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Cina, Kim Jong Un sarà ospite di Xi Jinping alla parata del 3 settembre a Pechino

Mondo
©Getty

Lo ha riferito l'assistente del ministero degli Esteri, Hong Lei, nel corso di una conferenza stampa di presentazione dell'evento

ascolta articolo

La Cina ha annunciato che il leader nordcoreano Kim Jong-un parteciperà alla parata militare di Pechino per gli 80 anni della vittoria nella Seconda guerra mondiale.

Lo ha riferito l'assistente del ministero degli Esteri, Hong Lei, nel corso di una conferenza stampa di presentazione dell'evento che si terrà il 3 settembre.

Quasi contestualmente, la Kcna, l'agenzia ufficiale di Pyongyang, ha riferito che Kim sarà presto impegnato in un viaggio in Cina "su invito del presidente Xi Jinping" per partecipare alla grande parata militare su Piazza Tienanmen.

Mondo: Ultime notizie

Medioriente, riunione su Gaza alla Casa Bianca con Blair e Kushner

live Mondo

Al centro della riunione l'intensificarsi delle consegne di aiuti alimentari, la crisi degli...

Guerra Ucraina Russia, attacco su Kiev: 10 morti e 30 feriti. LIVE

live Mondo

Secondo il capo dell'amministrazione militare della città, Tymur Tkachenko, la capitale è finita...

Cina, Kim Jong Un ospite di Xi Jinping alla parata del 3 settembre

Mondo

Lo ha riferito l'assistente del ministero degli Esteri, Hong Lei, nel corso di una conferenza...

Sparatoria Minneapolis, su fucile killer la scritta "Uccidere Trump"

Mondo

Nell'attacco, avvenuto nella chiesa della scuola cattolica dell'Annunciazione dove alunni e...

Axios: "Anche Kushner e Blair al vertice Casa Bianca su Gaza"

Mondo

Jared Kushner e l'ex premier britannico Tony Blair parteciperanno a un incontro su Gaza alla Casa...

Mondo: I più letti