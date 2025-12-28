Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Francia, è morta a 91 anni Brigitte Bardot

Mondo

"La Fondazione Brigitte Bardot annuncia con immensa tristezza la scomparsa della sua fondatrice e presidente, Brigitte Bardot, attrice e cantante di fama mondiale, che ha scelto di rinunciare alla sua prestigiosa carriera per dedicare la sua vita e le sue energie al benessere degli animali e alla sua Fondazione", si legge nel comunicato

ascolta articolo

La leggendaria attrice francese, Brigitte Bardot,

e' morta all'eta' di 91 anni: lo ha annunciato la Fondazione Brigitte

Bardot in una nota diffusa oggi. "La Fondazione Brigitte Bardot annuncia

con immensa tristezza la scomparsa della sua fondatrice e presidente,

Brigitte Bardot, attrice e cantante di fama mondiale, che ha scelto di

rinunciare alla sua prestigiosa carriera per dedicare la sua vita e le sue

energie al benessere degli animali e alla sua Fondazione", si legge nel

comunicato, che non precisa la data o il luogo della sua morte. Nota come

"B.B", Bardot si e' allontanata dal mondo del cinema oltre 50 anni fa, ma

ha lasciato una eredita' di una cinquantina di film e due scene entrate

nel pantheon della settima arte: un mambo febbrile in un ristorante di

Saint-Tropez in "E Dio creo' la donna" e un monologo, nuda, all'apertura

di "Il disprezzo". Da allora, ha dedicato tutte le sue energie ai diritti

degli animali. 

Mondo: Ultime notizie

Guerra Ucraina Russia, oggi incontro Trump-Zelensky in Florida. LIVE

live Mondo

La Casa Bianca conferma che l'incontro fra Donald Trump e Volodymyr Zelensky si terrà alle 19 ora...

Gaza, domani Netanyahu a Washington per fase 2 piano di pace. LIVE

live Mondo

Tra gli argomenti attesi, anche l'Iran, le tensioni con il Libano ed Hezbollah e lo stato dei...

Francia, è morta a 91 anni Brigitte Bardot

Mondo

"La Fondazione Brigitte Bardot annuncia con immensa tristezza la scomparsa della sua...

Usa, tempesta di neve a New York: dichiarato stato di emergenza. FOTO

Mondo

Una tempesta di neve ha creato disagi in uno dei weekend più affollati dell'anno a New York City...

10 foto

Francia, fuochi d'artificio vicino alla Torre Eiffel: 40 arresti

Mondo

L’intervento della polizia è avvenuto ieri sera, dopo che gli agenti hanno notato dalle riprese...

Mondo: I più letti