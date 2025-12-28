Usa, tempesta di neve a New York: dichiarato stato di emergenza. FOTO

Usa, tempesta di neve a New York: dichiarato lo stato di emergenza. FOTO
Una tempesta di neve ha creato disagi in uno dei weekend più affollati dell'anno a New York City e nel nord-est degli Stati Uniti. A New York e nel New Jersey è stato dichiarato lo stato di emergenza. Almeno 9mila i voli cancellati o ritardati da venerdì sera, secondo il servizio di monitoraggio dei voli FlightAware
- Una violenta tempesta di neve ha colpito New York e il nord-est degli Stati Uniti, causando disagi in uno dei weekend più affollati dell’anno per i viaggi.
- Le autorità hanno dichiarato lo stato di emergenza nello Stato di New York e nel vicino New Jersey, come riportato da Sky News.
- Secondo i meteorologi, erano attesi fino a 28 centimetri di neve entro le 13.00 di sabato, con gli accumuli più consistenti nelle aree settentrionali dell’area metropolitana di New York e del New Jersey.
- A New York sono caduti 10,9 cm di neve, la quantità più alta dal 2022.
- Il maltempo ha già causato notevoli disagi a chi si è messo in viaggio per le vacanze di Natale, con almeno 9.000 voli cancellati o ritardati da venerdì sera, secondo il servizio di monitoraggio dei voli FlightAware.
- Gli aeroporti John F. Kennedy International, Newark Liberty International e LaGuardia hanno diffuso avvisi di allerta neve sui social media, avvertendo che le condizioni meteorologiche potrebbero causare ulteriori disagi ai voli.
- Continua, dunque, l'emergenza sul piano dei trasporti. Oltre ai principali aeroporti dell'area di New York City: ritardi e cancellazioni significative si sono registrati anche negli scali di Detroit, Filadelfia e Boston. Lo ha reso noto l'azienda FlightAware, che si occupa del tracciamento dei voli in tempo reale.
- La tempesta si è abbattuta anche in altre aree del nord del Paese: ha coinvolto più di 40 milioni di persone. Alcune strade molto trafficate, come Lexington Avenue o Park Avenue nell'Upper East Side, con i suoi alberi di Natale illuminati, si sono presentate semideserte durante il weekend.
- A seguito della'nevicata, molti turisti, che in questi giorni si trovano a New York in vista delle celebrazioni di Capodanno, si sono riversati nelle strade della Grande Mela, ricoperta da un manto bianco.
- “La sicurezza dei newyorkesi è la mia priorità assoluta e continuo a raccomandare la massima cautela per tutta la durata della tempesta”, ha dichiarato Hochul, esortando i residenti a “evitare viaggi non necessari”.