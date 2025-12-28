Usa, tempesta di neve a New York: dichiarato stato di emergenza. FOTO

Offerte Sky
Usa, tempesta di neve a New York: dichiarato lo stato di emergenza. FOTO

Mondo fotogallery
10 foto
©Getty

Una tempesta di neve ha creato disagi in uno dei weekend più affollati dell'anno a New York City e nel nord-est degli Stati Uniti. A New York e nel New Jersey è stato dichiarato lo stato di emergenza. Almeno 9mila i voli cancellati o ritardati da venerdì sera, secondo il servizio di monitoraggio dei voli FlightAware

