Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Usa, stato di emergenza a New York per tempesta Devin

Mondo

La governatrice di New York Kathy Hochul ha dichiarato lo stato di emergenza in vista dell’arrivo della tempesta invernale Devin, che secondo il National Weather Service porterà neve, ghiaccio e condizioni di viaggio pericolose dall’area dei Grandi Laghi fino al Mid-Atlantic settentrionale e al New England meridionale. In alcune zone sono attesi tra i 12 e i 20 centimetri di neve, mentre la Pennsylvania occidentale potrebbe essere colpita da una tempesta di ghiaccio

Prossimi video

Giappone, maxi tamponamento: morti e feriti

Mondo

Somalia, Israele riconosce indipendenza del Somaliland

Mondo

Usa, stato di emergenza a New York per tempesta Devin

Mondo

Zelensky vedrà Trump domenica a Mar-a-Lago. Pace vicina

Mondo

Lunedì Netanyahu negli Usa per la fase 2 del piano di pace

Mondo

Zelensky: piano pace pronto all'80% entro fine anno a Miami

Mondo