Usa, stato di emergenza a New York per tempesta Devin

La governatrice di New York Kathy Hochul ha dichiarato lo stato di emergenza in vista dell’arrivo della tempesta invernale Devin, che secondo il National Weather Service porterà neve, ghiaccio e condizioni di viaggio pericolose dall’area dei Grandi Laghi fino al Mid-Atlantic settentrionale e al New England meridionale. In alcune zone sono attesi tra i 12 e i 20 centimetri di neve, mentre la Pennsylvania occidentale potrebbe essere colpita da una tempesta di ghiaccio