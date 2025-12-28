Myanmar, aperte urne per elezioni: vota il capo della giunta militare

Sono state aperte oggi le urne in Myanmar per le elezioni organizzate dalla giunta militare. Un voto che arriva a cinque anni dal colpo di Stato e che viene guardato con forte scetticismo dalla comunità internazionale, con l’Onu e diversi Paesi che lo considerano uno strumento dei militari al potere per legittimare il governo. Un giornalista dell’agenzia Afp ha assistito all’apertura di un seggio all’alba nel quartiere Kamayut di Yangon. Ha già votato anche il capo della giunta militare, Min Aung Hlaing.

Capo giunta militare: “Elezioni libere ed eque”



Le elezioni legislative iniziate oggi in Myanmar sono "libere ed eque”, ha dichiarato il capo della giunta militare, Min Aung Hlaing. "Garantiamo che si tratta di elezioni libere ed eque. Sono organizzate dall'esercito, non possiamo permettere che il nostro nome venga infangato”. Il voto, che avverrà in più fasi, zona per zona per ragioni di sicurezza, fino al 25 gennaio, è sotto lo stretto controllo di militari. Tutti i partiti democratici sono stati sciolti.

Elezioni e guerra civile in corso



Il voto si svolge solo in alcune aree del Paese ed è rigidamente controllato dall’esercito, mentre molte zone restano escluse nelle aree controllate dai ribelli. Molti cittadini si asterranno dall'andare alle urne, convinti che i militari stiano solo cercando di legalizzare il potere preso con la forza. I principali partiti di opposizione sono stati sciolti, l’ex leader Aung San Suu Kyi resta in carcere e la consultazione viene vista da osservatori internazionali come un “rebranding” del regime marziale, per l'elevato numero di candidati alleati con i militari e per la dura repressione del dissenso. Intanto continua la guerra civile. Non esiste un bilancio ufficiale delle vittime, ma secondo l’organizzazione no-profit Armed Conflict Location ed Event Data (Acled), che raccoglie i resoconti dei media sulle violenze, 90mila persone sono state uccise da tutte le parti. Circa 3,6 milioni di persone sono sfollate e metà del Paese vive in povertà, secondo le Nazioni Unite. "Le autorità militari in Myanmar devono cessare di usare violenza brutale per costringere la gente a votare e smettere di arrestare chi esprime opinioni dissenzienti", ha deplorato oggi l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Volker Turk, denunciando anche "gravi minacce da parte di gruppi armati che si oppongono" all'esercito. "Non penso che nessuno creda che queste elezioni contribuiranno alla soluzione dei problemi del Myanmar", ha invece riferito il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres.