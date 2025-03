Terremoto Myanmar, soccorsi difficili nel Paese distrutto. FOTO

Si temono almeno 10mila morti in Myanmar, dove per ora il bilancio delle vittime accertate è arrivato a quota 1700, mentre i feriti sono circa 3400. Tra raid militari e nuove scosse di assestamento, la Caritas avverte: "Potrebbero volerci 5 anni per tornare alla normalità". Nella capitale thailandese sono stati nuovamente evacuati alcuni edifici, in cui i cittadini hanno avvertito "vibrazioni"