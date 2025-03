Myanmar, i siti culturali a rischio dopo il terremoto. FOTO

Introduzione

Anche l’enorme patrimonio storico e culturale del Myanmar, testimonianza del prestigio di regni antichi e della devozione di monaci e pellegrini, è stato messo a dura prova dal terremoto che ha colpito il Paese venerdì 28 marzo. Al momento non è nemmeno ancora chiaro con certezza quali templi, statue del Buddha e pagode siano ancora in piedi. Ecco quali siti sono stati colpiti e per quali si teme la stessa sorte.