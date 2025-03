Palazzi crollati, persone in fuga terrorizzate e l'angoscia per chi è rimasto sotto le macerie. Sui canali internazionali e sui social media vengono condivisi numerosi video che testimoniano il disastro causato dal terremoto avvenuto oggi in Myanmar e Thailandia. Il sisma ha avuto una magnitudo di 7.7, un valore 300 volte superiore a quella del sisma di Amatrice del 2016, e 8 volte superiore alla più alta mai registrata in Italia, che è quella di 7.1 dell'evento del 1908 a Messina. Ci sono molti dispersi e vittime (GLI AGGIORNAMENTI SUL SISMA IN DIRETTA).

Nelle immagini raccolte si vedono interi edifici sbriciolarsi, case distrutte, templi danneggiati e la corsa contro il tempo di chi cerca sopravvissuti sotto le macerie. Ecco alcuni video che mostrano gli effetti del disastroso terremoto.