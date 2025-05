Israele lancia nuova offensiva a Gaza. Idf: "Potenti esplosioni"

Le Nazioni Unite hanno ribadito la volontà di continuare a gestire gli aiuti umanitari a Gaza, senza demandare ad altri il compito. Lo ha detto Tom Fletcher, sottosegretario agli aiuti umanitari. "Come abbiamo dimostrato durante il cessate il fuoco di quest'anno - ha dichiarato - e ogni volta che ci e' stato concesso l'accesso, le Nazioni Unite e i nostri partner umanitari hanno le competenze, la determinazione e la chiarezza morale necessarie per fornire aiuti su scala tale da salvare vite umane in tutta Gaza". "A coloro - ha aggiunto - che propongono modalita' alternative di distribuzione degli aiuti, diciamo di non perdere tempo: abbiamo gia' un piano. Questo documento lo ribadisce. Si basa su principi non negoziabili di umanita', imparzialita', neutralita' e indipendenza. E' sostenuto da una coalizione di donatori e dalla grande maggioranza della comunita' internazionale". "E' pronto per essere attivato, oggi stesso - ha sottolineato - se solo ci verra' permesso di svolgere il nostro lavoro".