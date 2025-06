Sorteggio calendario di Serie A 2025 2026: dove vedere la diretta

Domani dalle 18.30 saranno svelati i gironi d’andata e ritorno del prossimo campionato. La cerimonia sarà prodotta interamente dalla Lega e sarà trasmessa in diretta sui canali ufficiali dell’organizzazione, sia sul sito che su YouTube ascolta articolo

È in programma domani, venerdì 6 giugno, a partire dalle 18.30 il sorteggio del calendario della stagione di Serie A 2025/2026. Il Napoli campione d’Italia, guidato ancora da Antonio Conte, conoscerà quindi il percorso che dovrà affrontare per provare a difendere il titolo conquistato nella stagione appena conclusa. (GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A). La cerimonia sarà prodotta interamente dalla Lega e sarà trasmessa in diretta sui canali ufficiali dell’organizzazione, sia sul sito che su YouTube. Inoltre sarà possibile seguire la cerimonia anche sull’emittente “Radio Tv Serie A con RDS”.

Le regole per il nuovo calendario Sono in totale 380 le partite di Serie A previste per la stagione 2025/2026. Come nell'anno sportivo appena concluso il calendario sarà asimmetrico: girone d'andata e girone di ritorno saranno infatti differenti. Ci dovranno però essere almeno otto giornate di differenze tra l'incontro di andata e quello di ritorno tra due squadre. Inoltre, le quattro squadre impegnate in Champions League non potranno sfidare quelle che giocano in Europa nelle giornate vicine ai turni dei tornei continentali. Infine, i derby non si potranno giocare nei turni infrasettimanali o nel primo e ultimo turno.