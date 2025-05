Allenatori Serie A 2025-2026, situazione panchine squadra per squadra

Inizia a prendere forma il mosaico che comporrà il quadro delle nuove guide tecniche per la prossima stagione. Il Napoli e Conte vanno avanti insieme, mentre il nuovo Milan di Tare sceglie di affidarsi ad Allegri. Inzaghi e l'Inter attendono la Champions, mentre Gasperini si avvicina alla Roma e la Juve riflette su Tudor. Per Sarri in vista un clamoroso ritorno. Il toto nomi delle 20 squadre di Serie A