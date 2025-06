Simone Inzaghi è il nuovo allenatore dell'Al-Hilal: è ufficiale

Il video di benvenuto

In un video diffuso dal club, il tecnico italiano si presenta così: "Sono Simone Inzaghi e oggi inizia la mia nuova storia con l'Al Hilal". Inzaghi ha 49 anni e dopo aver guidato in Italia Lazio e Inter, è alla prima esperienza all'estero. In Arabia avrà un contratto biennale da 50 milioni di euro. Durante le quattro stagioni alla guida dell'Inter, Inzaghi ha conquistato uno scudetto, due Coppe Italia e tre Supercoppe italiane. "Sono sempre stato vicino all'Al Hilal anche per la presenza di Sergej Milinkovic-Savic, che ho allenato alla Lazio, e sono felice di ritrovarlo", ha dichiarato Inzaghi nella sua prima intervista. L'allenatore ha detto di seguire il campionato arabo da diverso tempo, di provare simpatia per il club che lo ha ingaggiato e che, ora, si sente pronto per un'esperienza all'estero: "Sono curioso di conoscere nuove culture, essere qui è un grande privilegio". L'obiettivo è chiaro: "Vincere trofei e portare i miei principi di gioco qui".