Antonio Conte resta al Napoli, De Laurentiis su X: "Avanti tutta"

Reduce dalla conquista dello scudetto, come anticipato nelle scorse ore, l'allenatore ha deciso di continuare con il club partenopeo. La conferma è arrivata al termine di un incontro di tre ore con il presidente, l'ad e il ds

Antonio Conte resta sulla panchina del Napoli. A ufficializzarlo per primo con un post su X è stato il presidente del club, Aurelio De Laurentiis: "Avanti tutta, più forti di prima", si legge nel messaggio pubblicato insieme a una foto di lui e Conte che esultano insieme sul bus della festa scudetto sul lungomare di Napoli. Poi anche sul profilo Instagram della stessa squadra è arrivata la conferma, con un video di alcuni momenti dell’allenatore in campo e il titolo "Con Te Ag4ain!", gioco di parole per ricordare anche la freschissima vittoria del quarto scudetto.