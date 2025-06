Giornata nazionale dell'Arma dei Carabinieri: eventi e celebrazioni

La data è stata scelta in memoria del giorno in cui nel 1920 la Bandiera dell'Arma fu insignita della prima Medaglia d'Oro al Valor Militare per la partecipazione dei Carabinieri alla Prima Guerra Mondiale

Oggi, 5 giugno 2024, si celebra in tutta Italia la Giornata dell'Arma dei Carabinieri, con eventi organizzati in tutta la Penisola per festeggiare il 211° anniversario della fondazione dell'Arma. Questa ricorrenza è stata istituita per mettere in evidenza le competenze e le peculiarità degli uomini e delle donne dell'Arma, nonché i compiti di difesa e di pubblica sicurezza che svolgono in tutto il Paese. La cerimonia nazionale si terrà a Roma, all'interno di Villa Borghese, dove verranno schierati i reparti rappresentativi di tutte le componenti. Durante l’evento avrà luogo la rievocazione storica della celebre Carica di Pastrengo, eseguita dal IV reggimento carabinieri a cavallo. In piazza di Siena si terranno sia la cerimonia sia il tradizionale Carosello Storico, preceduto dalla sfilata dei cavalli murgesi con carrozze. L’evento sarà disponibile in diretta streaming sul canale YouTube dell’Arma.

Il Villaggio Arma

I festeggiamenti per questa ricorrenza sono partiti già ieri e dureranno sino a domani perché Villa Borghese ospita il Villaggio Arma, un evento dedicato alla comunità per raccontare l’Istituzione in tutte le sue articolazioni e specialità. Tra stand, simulazioni, percorsi esperienziali e dimostrazioni, i Carabinieri accolgono grandi e piccoli in un viaggio tra storia, tradizione, innovazione, sport e ambiente. Spazio anche all’approfondimento con conferenze dedicate al bullismo e cyberbullismo, antifalsificazione e criptovalute, contrasto al fenomeno delle truffe, violenza di genere, ambiente e agroalimentare. Personale dell’Arma e volti del mondo della TV e dei social accoglieranno il pubblico nello spazio multifunzionale appositamente pensato per ospitare l’importante serie di incontri e talk tematici.

La mostra

Sempre all’interno di Villa Borghese, presso la Sala del Pergolato della Casina dell’Orologio, è prevista una mostra organizzata dal Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale (TPC), dove sarà possibile ammirare reperti illecitamente trafugati e recuperati dal Reparto Speciale: una statua femminile di Musa, risalente al II-I sec. a.C., rimpatriata dagli Stati Uniti grazie a un accordo con il Carlos Museum di Atlanta, e una testa di divinità maschile arcaicizzante recuperata da una casa d’aste americana.