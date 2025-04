Jeep Avenger full electric nella flotta ufficiale dei Carabinieri

Consegnata simbolicamente a Roma, in piazza San Lorenzo in Lucina, la prima delle 176 Jeep con configurazione specifica che verranno destinate alle stazioni carabinieri di tutta Italia per il controllo del territorio. 156 CV e un'autonomia elettrica che raggiunge i 400 km nel ciclo WLTP e può arrivare fino a 550 km in città

Il primo lotto (46 vetture) sarà assegnato alle stazioni dei carabinieri dislocate nella Capitale in particolare per il Giubileo (la prima verrà assegnata alla stazione di San Pietro), mentre le successive forniture (130 vetture) saranno assegnate alle principali città, dove i vincoli antinquinamento ambientali sono soggetti a maggiori restrizioni.

Consegnata all’Arma dei Carabinieri la prima di 176 Jeep® Avenger full electric che entreranno nel parco auto dell’Arma. L’evento si è svolto a Roma in piazza San Lorenzo in Lucina, sede del Comando Provinciale, alla presenza del Capo di Stato Maggiore dell’Arma dei Carabinieri, Gen. C.A. Andrea Taurelli Salimbeni e della Responsabile di Stellantis in Italia, Antonella Bruno. L'intento è quello di garantire una mobilità performante, sicura e a basso impatto ambientale.

Equipaggiata con un motore elettrico da 400 Volt di seconda generazione altamente efficiente, che eroga 115 kW, corrispondenti a 156 CV, e una coppia massima di 260 Nm, la nuova Avenger è il primo veicolo a zero emissioni in assoluto del Brand e il nuovo punto di ingresso alla gamma Jeep. L’autonomia elettrica raggiunge i 400 km nel ciclo WLTP e può arrivare fino a 550 km in città per andare davvero ovunque.

Il suv più venduto in Italia

Jeep® Avenger nasce presso il Jeep Design Studio di Torino da un’indicazione molto chiara: condensare tutto il DNA Jeep in dimensioni compatte e sviluppare un SUV di segmento B da utilizzare in molteplici situazioni. E il mercato sta premiando la grande versatilità del modello: Avenger è infatti il SUV più venduto in Italia, in assoluto, nonché il B-SUV 100% elettrico in cima alle preferenze degli automobilisti italiani.

Jeep Avenger utilizza i sistemi Selec-Terrain® e Hill Descent Control, con cui avanzare quando il fondo stradale diventa difficile. Fanno parte del DNA più autentico del brand Jeep. I 4,08 metri di lunghezza uniti all'angolo di sterzata di soli 10,5 metri possono fare la differenza nell'uso a cui la vettura sarà destinata dalle stazioni dell’Arma.

Stellantis e l'Arma

Con questa importante fornitura si conferma il sodalizio che unisce Stellantis con l’Arma dei Carabinieri, un connubio che pone in risalto l'eccellenza dei prodotti del Gruppo non solo al servizio della sicurezza e dell'ordine pubblico ma anche per tutte le altre attività in cui è impegnata l’Arma dei Carabinieri