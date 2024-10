Jeep Avenger 4xe presenta la The North Face Edition. FOTO

Jeep e The North Face fanno squadra all’insegna dell’avventura e della sostenibilità: dalla partnership tra i due marchi nasce infatti la serie limitata Avenger 4xe The North Face Edition, una nuova declinazione della SUV di segmento B del marchio americano in soli 4.806 esemplari. Un numero non casuale visto che arrotonda, per eccesso, l’altezza del Monte Bianco, la vetta più alta d’Europa che lo stesso modellini tiratura limitata omaggia con il suo spirito outdoor.

A cura di Gianluca Sepe