Giamaro Automobili, presentata a Modena Katla: nuova hypercar italiana

A Modena nasce Giamaro Automobili, nuovo e ambizioso marchio italiano dedicato alle hypercar di lusso estremo. Il primo modello, Katla, prende il nome dal più temuto vulcano islandese e segna un ingresso spettacolare nel panorama internazionale: una vettura dallo stile viscerale e dal cuore tecnologico radicale, grazie a un motore V12 quadriturbo da 7 litri, sviluppato da zero in configurazione “hot V” a 120°, capace di erogare fino a 2.157 CV. Un progetto nato dalla visione di Giacomo Commendatore, già fondatore dell’azienda di materassi Eminflex, affiancato dal figlio Pierfrancesco. Ogni modello è realizzato in stretta collaborazione con il cliente, secondo la filosofia del “personal engineering”, per trasformare ogni vettura in un’estensione autentica della personalità di chi la guida.