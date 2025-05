BYD Dolphin Surf arriva in Europa, l'elettrica sotto i 19mila euro

Due le capacità di Blade Battery, 30kWh (versione Active) e 43,2kWh (Boost e Comfort), per un’autonomia fino a 322 km nel ciclo WLTP combinato. L’autonomia WLTP in ambito urbano arriva fino a 507 km. La versione base, Active, combina la batteria da 30kWh con un motore da 65kW per un’accelerazione 0-100 km/h in 11,1 secondi ed autonomia combinata di 220km, mentre la Boost, con la batteria da 43,2kWh, mantiene lo stesso motore ma ha un’autonomia maggiore (322 km e 0-100 km/h in 12,1 secondi). La versione top Comfort abbina la batteria più grande al motore più potente del segmento (115kW/220Nm), scendendo a 9,1 secondi nello 0-100 km/h e autonomia di 310km.