Auto, verso nuova rottamazione: incentivi con fondi Pnrr

I finanziamenti dedicati alla ricarica elettrica, in un primo momento, avrebbero dovuto finanziare 20.500 centraline di ricarica su strade e autostrade. Tuttavia il mercato non ha risposto come previsto, e il numero verrà ridotto. I fondi che non saranno spesi quindi per queste colonnine saranno impiegati come incentivi (tramite bonus) per la sostituzione di 39mila veicoli a combustione interna con altri, nuovi ed elettrici. La misura dovrebbe concentrarsi nelle aree con un maggior livello di inquinamento e sarà connessa all’Isee. È stata anche fissata una scadenza, per il 30 giugno 2026.

