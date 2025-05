Pnrr, da Cabina di regia via libera a nuova revisione: cosa cambia

Inoltre, la revisione tecnica approvata della Cabina di regia sul Pnrr prevede una "rimodulazione degli investimenti ferroviari per il potenziamento di tratte strategiche, modificate per cause di forza maggiore e sostituite con tratte che verranno concluse entro giugno 2026". E "l'incremento degli investimenti per l'implementazione degli impianti di biometano per lo sviluppo dell'economia circolare dei rifiuti e per incentivare il futuro della mobilità attraverso le automobili a basso impatto ambientale, per un valore complessivo di 1,2 miliardi di euro, senza incidere sulla dotazione complessiva del Piano"

