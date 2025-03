Pnrr, la top 100 dei beneficiari, da Rfi ai ministeri, fino all'Asi

Introduzione

Come procede la gestione dei fondi del Pnrr da parte dell’Italia? A inizio marzo, Tommaso Foti, ministro per gli Affari europei con la delega al Pnrr, spiegava: "Sulla spesa siamo al 52% di quanto ricevuto. Va accelerata, ma non dimentichiamo che c'è stata una situazione di programmazione più lunga del previsto". E sull'ipotesi di un rinvio della scadenza prevista al 2026, ha aggiunto: "La Commissione europea ha un report in tempo reale su come va la spesa e come si stanno raggiungendo gli obiettivi. Penso farà una valutazione, mi auguro non necessiti di istanze di parte".

Grazie ai dati messi a disposizione dal governo italiano, intanto, è possibile comprendere quali siano le principali aree di intervento dei 100 soggetti che ricevono più fondi dal Pnrr. Ed è Rfi l’ente che riceve il maggior numero di fondi in assoluto. Ecco tutti i dati