Ita, nuove assunzioni: si cercano piloti e assistenti di volo

Introduzione
La compagnia aerea cerca piloti, sia esperti che alla prima esperienza professionale. Non solo: posizioni disponibili anche per gli assistenti di volo. I dettagli sono stati pubblicati sul sito dove la compagnia, il 19 dicembre, ha annunciato l’avvio delle selezioni. Le domande devono essere inoltrate online. Ecco tutto quello che c’è da sapere
Quello che devi sapere
Piloti non esperti
Come si legge sul sito di Ita, i requisiti richiesti per i piloti non esperti sono:
- diploma di scuola superiore o laurea,
- buon livello di forma fisica, con certificato medico EASA di Classe 1 in corso di validità,
- buona conoscenza dell’inglese scritto e parlato (livello minimo B2 CEFR),
- conoscenza della lingua inglese ICAO livello 4/5/6, italiano livello 6,
- licenza EASA CPL + IR + MCC + ATPL Frozen (*)
(*) Certificato di teoria ATPL rilasciato dall’autorità aeronautica competente (CAA) o riportato/annotato sulla licenza,
- idoneità a vivere e lavorare nell’Unione Europea
Viene offerto un contratto a tempo indeterminato (CCNL Trasporto Aereo).
Piloti esperti
Questi, invece, i requisiti per i piloti esperti:
- diploma di scuola superiore o laurea,
- buon livello di forma fisica con certificato medico EASA di Classe 1 in corso di validità,
- buona conoscenza dell’inglese scritto e parlato (livello minimo B2 CEFR),
- competenza linguistica: inglese ICAO livello 4/5/6, italiano livello 6,
- licenza EASA valida almeno: CPL + IR + MCC + ATPL frozen*
(*) Certificato di teoria ATPL rilasciato dall’autorità aeronautica competente (CAA) o riportato/annotato sulla licenza,
- abilitazione EASA valida su A320 o A220 (type rating) con almeno 500 ore** sul tipo
(**) Le ore di simulatore sono escluse,
- In alternativa, abilitazione EASA valida (type rating) con almeno 500 ore** su aeromobili con type rating EASA in categoria CAT (oltre 30 tonnellate, idonei per ZFTT) (**) Le ore di simulatore sono escluse
- Idoneità a vivere e lavorare nell’Unione Europea
Viene offerto un contratto a tempo indeterminato (CCNL Trasporto Aereo).
Aspiranti assistenti di volo
Per gli aspiranti assistenti di volo, Ita richiede:
- diploma di scuola media superiore,
- buona capacità natatoria,
- possesso del passaporto in corso di validità,
- conoscenza della lingua inglese sia scritta che parlata (richiesto Liv. B1 certificato), gradita la conoscenza fluente di un’ulteriore lingua,
- assenza di tatuaggi e piercing visibili indossando la divisa,
- flessibilità e disponibilità a lavorare su turni che comportino avvicendamenti sull’intero arco della giornata lavorativa, ivi compresi giorni festivi ed eventuali pernottamenti fuori base,
- capacità di comunicazione efficace e sensibilità relazionale,
- attitudine al lavoro di gruppo
Si offfre contratto a tempo determinato (CCNL Trasporto Aereo).
Assistenti di volo certificati
Per gli assistenti di volo certificati, invece, i requisiti sono i seguenti:
- Possesso dell’Attestato Equipaggio di Cabina in corso di validità (Cabin Crew Attestation) ed esperienza pregressa nel ruolo,
- buona capacità natatoria,
- diploma di scuola media superiore,
- possesso del passaporto in corso di validità,
- conoscenza della lingua inglese sia scritta che parlata (richiesto Liv. B1 certificato), gradita la conoscenza fluente di un’ulteriore lingua,
- assenza di tatuaggi e piercing visibili indossando la divisa,
- flessibilità e disponibilità a lavorare su turni che comportino avvicendamenti sull’intero arco della giornata lavorativa, ivi compresi giorni festivi ed eventuali pernottamenti fuori base,
- capacità di comunicazione efficace e sensibilità relazionale,
- attitudine al lavoro di gruppo
Viene offerto un contratto a tempo determinato con possibilità di stabilizzazione a tempo indeterminato (CCNL Trasporto Aereo).
Il bilancio di Ita e i piani per il 2026
Sulla situazione di Ita, ha tracciato un bilancio Joerg Eberhart, ad di Ita: "È stato un anno denso di sfide, sia per la compagnia che per me personalmente. Dal 17 gennaio, data della chiusura dell'operazione, abbiamo lavorato duramente per implementare le sinergie con il gruppo Lufthansa, portando avanti l'operatività della compagnia. Ho trovato una squadra molto professionale che sta continuando a profondere grandi sforzi per chiudere al meglio l'anno. Siamo fiduciosi di poter chiudere il 2025 con un sostanziale pareggio operativo, e direi che si tratta di un risultato molto importante nonostante le difficoltà legate alla disponibilità degli aeromobili di breve-medio raggio, che sono oggetto di progressivi fermi per effettuare i necessari interventi di manutenzione sui motori Pratt & Whitney",
"Nel 2026", ha aggiunto, "puntiamo a consolidare quanto di buono stiamo facendo, proseguendo con il rinnovo della flotta con l’ingresso di nuovi aeromobili che sostituiranno quelli di vecchia generazione. Prevediamo anche novità sul network, soprattutto di lungo raggio e continueremo a lavorare con il gruppo per aumentare le sinergie".
