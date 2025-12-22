Ita, nuove assunzioni: si cercano piloti e assistenti di volo

Sulla situazione di Ita, ha tracciato un bilancio Joerg Eberhart, ad di Ita: "È stato un anno denso di sfide, sia per la compagnia che per me personalmente. Dal 17 gennaio, data della chiusura dell'operazione, abbiamo lavorato duramente per implementare le sinergie con il gruppo Lufthansa, portando avanti l'operatività della compagnia. Ho trovato una squadra molto professionale che sta continuando a profondere grandi sforzi per chiudere al meglio l'anno. Siamo fiduciosi di poter chiudere il 2025 con un sostanziale pareggio operativo, e direi che si tratta di un risultato molto importante nonostante le difficoltà legate alla disponibilità degli aeromobili di breve-medio raggio, che sono oggetto di progressivi fermi per effettuare i necessari interventi di manutenzione sui motori Pratt & Whitney",

"Nel 2026", ha aggiunto, "puntiamo a consolidare quanto di buono stiamo facendo, proseguendo con il rinnovo della flotta con l’ingresso di nuovi aeromobili che sostituiranno quelli di vecchia generazione. Prevediamo anche novità sul network, soprattutto di lungo raggio e continueremo a lavorare con il gruppo per aumentare le sinergie".

Per approfondire:

Voli in ritardo, Ue conferma nuove regole sui rimborsi: cosa cambia per i passeggeri