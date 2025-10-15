Voli in ritardo, Ue conferma nuove regole sui rimborsi: cosa cambia

Introduzione
La Commissione Trasporti e Turismo del Parlamento europeo ha approvato le linee guida negoziali per la revisione del regolamento sui diritti dei passeggeri aerei dell’Unione Europea. L’Eurocamera ha respinto la proposta del Consiglio dell’UE che prevedeva di estendere da tre a quattro o sei ore il limite per il risarcimento in caso di ritardo del volo, mantenendo invece con fermezza le attuali norme. La posizione adottata riafferma il diritto dei viaggiatori al rimborso, alla riprotezione su un altro volo e alla compensazione economica a partire da tre ore di ritardo, cancellazione del volo o negato imbarco, indipendentemente dalla distanza percorsa. Ma sono state definite norme anche per quanto concerne il bagaglio gratuito a bordo e i posti per i minori accompagnati da adulti. Andiamo a vedere nel dettaglio le disposizioni previste.
Quello che devi sapere
L'ammontare del risarcimento per i passeggeri
Gli eurodeputati hanno ribadito che la distanza del volo incide solo sull’ammontare del risarcimento, che varia da 300 a 600 euro. In caso di negato imbarco, i passeggeri avrebbero diritto a una compensazione immediata. È prevista inoltre la possibilità di presentare una richiesta di risarcimento entro un anno dall’interruzione del viaggio. Per facilitare questo processo, si propone l’introduzione di un modulo comune di richiesta, che le compagnie dovrebbero inviare precompilato entro 48 ore, oppure tramite canali automatici alternativi. Gli eurodeputati propongono anche l’istituzione di un punto di contatto unico negli aeroporti per la gestione dei bagagli smarriti.
Assegnazione posti per minori accanto ad adulti gratuita
Tra le altre novità, spicca la richiesta di porre fine a numerosi costi aggiuntivi. Sarà vietato applicare tariffe per il check-in, sia online che in aeroporto, e per la correzione di errori ortografici nel nome del passeggero. I deputati vogliono anche garantire che ai bambini sotto i 14 anni venga assegnato gratuitamente un posto accanto all’adulto che li accompagna, definendo immorale la prassi opposta. Inoltre, i viaggiatori dovrebbero poter scegliere liberamente tra carta d’imbarco cartacea o digitale.
Bagaglio a mano gratuito
In tema di bagagli, il Parlamento europeo chiede che venga garantito il diritto di portare gratuitamente a bordo un oggetto personale – come una borsa, zaino o laptop – purché sistemabile sotto il sedile, e un bagaglio a mano di dimensioni complessive massime di 100 cm e peso non superiore a 7 kg. Questa misura mira a contrastare pratiche tariffarie scorrette delle compagnie low cost, aumentando trasparenza e prevedibilità per i passeggeri.
In quali casi le compagnie aeree non pagano risarcimenti?
Infine, il Parlamento ha definito una lista chiara di circostanze eccezionali che esonerano le compagnie aeree dal pagamento dei risarcimenti, in linea con le sentenze della Corte di Giustizia europea. Tra queste: disastri naturali, guerre, condizioni meteorologiche estreme e controversie di lavoro impreviste – fatta eccezione per gli scioperi interni del personale delle compagnie. Tale elenco sarà soggetto ad aggiornamenti da parte della Commissione attraverso atti delegati. “Abbiamo diversi limiti invalicabili per cui ci batteremo e su cui non cederemo”, ha dichiarato il relatore, l’eurodeputato bulgaro Andrey Novakov, sottolineando la determinazione dell’Eurocamera nel garantire diritti certi ed efficaci ai passeggeri europei.
