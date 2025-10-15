Voli in ritardo, Ue conferma nuove regole sui rimborsi: cosa cambia

Introduzione

La Commissione Trasporti e Turismo del Parlamento europeo ha approvato le linee guida negoziali per la revisione del regolamento sui diritti dei passeggeri aerei dell’Unione Europea. L’Eurocamera ha respinto la proposta del Consiglio dell’UE che prevedeva di estendere da tre a quattro o sei ore il limite per il risarcimento in caso di ritardo del volo, mantenendo invece con fermezza le attuali norme. La posizione adottata riafferma il diritto dei viaggiatori al rimborso, alla riprotezione su un altro volo e alla compensazione economica a partire da tre ore di ritardo, cancellazione del volo o negato imbarco, indipendentemente dalla distanza percorsa. Ma sono state definite norme anche per quanto concerne il bagaglio gratuito a bordo e i posti per i minori accompagnati da adulti. Andiamo a vedere nel dettaglio le disposizioni previste.