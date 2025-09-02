Voli nazionali, risparmio rispetto ai treni: motivi e tratte meno care

L’analisi stilata dall’associazione ha messo a confronto le tariffe proposte dagli operatori sui collegamenti aerei: tra offerte low cost e varietà di compagnie risultano a un costo inferiore rispetto allo stesso viaggio effettuato su convogli Trenitalia o Italo. Un esempio su tutti è la tratta Roma-Milano, una delle più trafficate d’Europa, dove l'acquisto di un biglietto ferroviario oscilla in media tra i 60 e i 90 euro, oltre il doppio dei voli dove è possibile spuntare prezzi sotto i 30 euro. Va poi considerata la durata del viaggio: circa un’ora di volo rispetto alle 3 necessarie in treno.

