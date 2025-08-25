Voli low cost, compagnie in crisi: dalle rotte lunghe ai costi extra

Kirby ha criticato soprattutto la strategia di vendita. “Il modello low cost era: fregare il cliente, ingannare le persone, convincerle a comprare e poi addebitar loro una valanga di commissioni extra che non si aspettavano con informazioni nascoste dietro un linguaggio legale incomprensibile”, ha detto. Sulla tenuta finanziaria delle compagnie un commento analogo è arrivato anche da Ed Bastian, ceo di Delta Air Lines. "I vettori che non riescono ad arrivare al pareggio non avranno l’opportunità di continuare a gestire i modelli di business che hanno attualmente", ha dichiarato.