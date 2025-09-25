Ryanair, da 12 novembre solo check-in online: le cose da sapere

Introduzione
L’obbligo di salire a bordo degli aerei Ryanair esclusivamente con carta d’imbarco digitale, inizialmente previsto per il 3 novembre, è stato spostato al 12 novembre. La compagnia aerea irlandese ha spiegato che la scelta è stata dettata dal desiderio di garantire una transizione più agevole, riducendo i rischi di complicazioni per i passeggeri in un periodo di minore affluenza, subito dopo il ponte e le vacanze di inizio mese. Si tratta, a detta del vettore, di un passaggio inevitabile e coerente con la strategia di digitalizzazione intrapresa da tempo
Quello che devi sapere
L’ADDIO ALLA CARTA E L’OBBLIGO DI UTILIZZARE L’APP
Dal 12 novembre non sarà più possibile scaricare e stampare la carta d’imbarco cartacea. I viaggiatori dovranno obbligatoriamente ricorrere alla versione digitale, generata all’interno dell’app “myRyanair” durante il check-in online. La carta digitale sarà l’unico documento valido per superare i controlli e accedere all’imbarco. In altre parole, chi si presenterà al gate privo del documento digitale sul proprio smartphone non potrà salire a bordo senza pagare un supplemento per la ristampa in aeroporto
LA STRATEGIA DIGITALE DEL VETTORE IRLANDESE
Ryanair ha definito questa scelta come “l’ultimo passo nella trasformazione digitale della compagnia”. Negli ultimi anni, il vettore low cost ha infatti investito molto nel miglioramento della propria app, inserendo funzioni pensate per semplificare e velocizzare l’esperienza di viaggio dei clienti. Tra le innovazioni introdotte ci sono: Order to Seat, che permette di ordinare cibi e bevande dal telefono e riceverli per primi direttamente al posto; Live Flight Information, con aggiornamenti in tempo reale su gate, procedure di imbarco ed eventuali ritardi; Direct Disruption Updates, un servizio che notifica in diretta eventuali disservizi tramite il Centro Operativo Ryanair. Secondo i dati della compagnia, quasi l’80% dei 206 milioni di passeggeri trasportati ogni anno già utilizza la carta d’imbarco digitale
IL PARALLELO CON ALTRI SETTORI
La transizione al 100% digitale non rappresenta una novità assoluta: Ryanair sottolinea come altri settori abbiano già completato con successo la medesima trasformazione. Festival musicali, eventi sportivi e concerti utilizzano da tempo biglietti solo digitali, riducendo costi e tempi e facilitando i controlli agli ingressi. L’obiettivo è replicare lo stesso modello nel trasporto aereo, convinta che il cambiamento porterà benefici a lungo termine sia in termini di efficienza che di sostenibilità
UNA MOSSA PIÙ “SMART” E SOSTENIBILE
Secondo Dara Brady, Chief Marketing Officer di Ryanair, l’eliminazione delle carte d’imbarco cartacee offrirà un’esperienza di viaggio “più veloce, smart e sostenibile”. L’app “myRyanair” sarà al centro di questo nuovo sistema, fungendo da strumento unico per check-in, gestione della prenotazione, aggiornamenti in tempo reale e servizi aggiuntivi. La compagnia insiste sul fatto che il digitale non rappresenti un ostacolo, bensì un vantaggio per i clienti
LE CRITICHE DI ASSOUTENTI: "NUOVI COSTI PER I VIAGGIATORI"
Lo stop alle carte d'imbarco cartacee vede contrarie le associazioni dei consumatori: "Comporterà nuovi costi a carico dei viaggiatori", afferma Assoutenti, secondo cui il vettore irlandese "dimentica di specificare quali sono i costi cui vanno incontro i passeggeri che si presenteranno al gate sprovvisti della carta d'imbarco digitale" ovvero un supplemento che, sottolinea l'associazione dei consumatori, in base al tariffario pubblicato online dalla stessa compagnia, ammonta a 55 euro a viaggiatore a titolo di tassa check-in in aeroporto. Per il presidente di Assoutenti Gabriele Melluso la decisione penalizza poi alcuni viaggiatori, "pensiamo agli utenti più anziani meno avvezzi alle tecnologie, o a chi si troverà impossibilitato ad utilizzare il proprio smartphone in aeroporto, perché scarico o improvvisamente fuori uso. Imporre loro un balzello che può arrivare a superare anche di molto il costo del biglietto aereo è ingiusto"
IL CODACONS: "ENORME CONFUSIONE PER GLI UTENTI"
Secondo il Codacons la novità "finirà per penalizzare i viaggiatori e creare enorme confusione tra gli utenti" in quanto deve essere sempre data una alternativa gratuita ai consumatori, perché in caso contrario ci troveremmo di fronte a una misura eccessivamente coercitiva. "La transizione verso il digitale non può avvenire con misure imposte dall'alto e con limitazioni dei diritti degli utenti, ma deve essere un percorso in cui i consumatori sono guidati e accompagnati senza essere puniti o penalizzati", conclude l'associazione
