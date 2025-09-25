Ryanair, da 12 novembre solo check-in online: le cose da sapere

Ryanair ha definito questa scelta come “l’ultimo passo nella trasformazione digitale della compagnia”. Negli ultimi anni, il vettore low cost ha infatti investito molto nel miglioramento della propria app, inserendo funzioni pensate per semplificare e velocizzare l’esperienza di viaggio dei clienti. Tra le innovazioni introdotte ci sono: Order to Seat, che permette di ordinare cibi e bevande dal telefono e riceverli per primi direttamente al posto; Live Flight Information, con aggiornamenti in tempo reale su gate, procedure di imbarco ed eventuali ritardi; Direct Disruption Updates, un servizio che notifica in diretta eventuali disservizi tramite il Centro Operativo Ryanair. Secondo i dati della compagnia, quasi l’80% dei 206 milioni di passeggeri trasportati ogni anno già utilizza la carta d’imbarco digitale