Aerei, da oggi anche i cani di taglia grande a bordo. Le nuove regole

Partirà oggi, da Milano Linate, il primo volo con a bordo due cani di grossa taglia senza trasportino. I due animali, che viaggeranno insieme ai proprietari su un volo Ita diretto a Roma Fiumicino, sono di stazza medio-grande: oltre i 10 kg, come previsto dalle nuove linee guida diffuse mesi fa dall'Enac. Le nuove regole consentono infatti agli animali domestici superiori agli 8-10 kg di viaggiare in cabina, rispettando “precise condizioni di sicurezza tese, comunque, a garantirne il benessere lungo il viaggio”, aveva precisato l'Enac. Una svolta “attesa da milioni di passeggeri che considerano il proprio pet un vero componente della famiglia", aveva aggiunto l'ente, lasciando però alle compagnie aeree libertà di decisione. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulle nuove disposizioni.

Le nuove regole

La prima regola introdotta da Enac per gli animali domestici di grossa taglia riguarda la postazione in volo: dovranno essere vicino al finestrino. Sono quindi vietati i posti accanto alle uscite di emergenza. Tra le altre misure, si prevede anche l'informazione preventiva all'equipaggio e ai passeggeri coinvolti, oltre che un numero massimo di pet per volo e la possibilità di creare "buffer zone" per chi ha allergie o non gradisce la vicinanza, il peso totale del pet e del trasportino.

La posizione dei consumatori

Sulle nuove linee guida, i consumatori sembrano essere poco convinti. "Il 23 settembre ci sarà il primo volo con un cane a bordo sulla tratta Milano-Roma. Una misura voluta dall'Enac ma che si presta a molteplici criticità”, denuncia Consumerismo. Prima di tutto, “non viene definito il peso massimo dell'animale ammesso in cabina” e ?le linee guida dell'Enac indicano solo 'di non eccedere il peso massimo previsto per un passeggero medio', un criterio che si presta a diverse interpretazioni", precisa il presidente Luigi Gabriele.