Rottamazione quinquies, tasso rate scende al 3%: come funziona

Il calendario dei versamenti è strutturato su un arco temporale molto ampio e prevede una scansione precisa delle scadenze. L’avvio è fissato nell’estate del 2026, con il primo pagamento da effettuare entro il 31 luglio, seguito da un secondo appuntamento a fine settembre e da un terzo entro la fine di novembre dello stesso anno. A partire dal 2027 e fino al 2034 il rimborso prosegue con sei appuntamenti annuali, collocati regolarmente alla conclusione dei mesi di gennaio, marzo, maggio, luglio, settembre e novembre, mentre la fase finale del piano si completa nel 2035 con tre ultime rate concentrate tra gennaio e maggio.