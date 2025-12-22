Acconto Iva dicembre 2025: scadenza, come funziona e chi deve pagarlo

Introduzione

La fine dell’anno coincide anche con il versamento dell’acconto Iva: entro il 29 dicembre 2025 i contribuenti titolari di partita Iva - salvo alcuni casi particolari che sono esentati - devono calcolare l’importo dovuto e utilizzare il Modello F24 per effettuare il pagamento.

Il versamento è relativo al mese di dicembre per i contribuenti mensili, mentre è annuale per i contribuenti trimestrali e connesso al quarto trimestre per i contribuenti speciali. Non è necessario effettuare il versamento nel caso in cui l’importo dovuto dovesse essere inferiore a 103,29 euro. Ecco cosa sapere e i dettagli, caso per caso