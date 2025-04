ViDA, arriva l'Iva digitale europea: cosa cambia

Introduzione

È stato approvato in via definitiva il ViDA (VAT in the Digital Age), l’insieme di riforme al sistema Iva per l’Unione europea. Tocca diversi argomenti: uniformerà la fatturazione elettronica a livello Ue, ridurrà alcuni oneri amministrativi per le imprese e porterà all'obbligo per le piattaforme digitali come Airbnb e Uber di riscuotere direttamente e versare l'Iva, l’imposta sul valore aggiunto.

È stato complesso arrivare a questo accordo (in novembre) che è stato raggiunto soprattutto prevedendo lunghi periodi di transizione per le diverse componenti. Ecco, nello specifico, come cambierà la fatturazione elettronica