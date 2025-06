Bonus anziani, la precisazione dell’Inps sui requisiti. Cosa cambia

La Prestazione universale per gli anziani non autosufficienti, conosciuta anche come bonus anziani, è un’indennità che può essere richiesta dalle persone anziane che hanno almeno 80 anni di età. Inoltre, le persone devono essere non autosufficienti e titolari dell'indennità di accompagnamento. Nelle scorse ore, l’Inps ha fornito alcune precisazioni sui requisiti che servono per ottenere il contributo

